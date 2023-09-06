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防制人口販運專家來台 陳建仁提柬埔寨詐騙案：加害者終會受制裁

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署今天舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」，集結各國專家學者、國內各部會以及相關民間團體約300人，探討防堵全球性電信詐騙人口販運作。活動開始前，行政院長陳建仁到場致詞，他說此工作坊是亞太重要的交流平台，期許探討更多跨領域的可能性，也提到犯罪集團不斷創新，利用數位科技衍伸新興犯罪，但最終加害者會受到司法制裁，被害者也會獲得救援，台灣去年的柬埔寨詐騙案就是驗證。

除了陳建仁，內政部政務次長吳容輝、瓜地馬拉共和國大使OSCAR ADOLFO PADILLA LAM、菲律賓移民局長唐辛可都一同參與開幕儀式，工作坊將探討家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削的脆弱群體保護對策等議題，藉由不同國家的專家學者分享人口販運政策擬定、查緝作為及法院判例等，精進防制人口販運工作，讓基本人權獲得更完善周延的保護。

陳建仁致詞說，疫情期間人口流動減少，但犯罪集團沒有放棄，利用數位科技衍伸新興犯罪，以話術誘騙民眾前往海外，實是電信人口販運，用綁架、軟禁等方式獲得人口帳戶、獲得洗錢工具。

陳建仁說，面對這些新興犯罪，行政院已經成立打擊詐欺辦公室、數位發展部，整合政府和民間資源，也推出新世代打詐綱領1.5版、漁業與人權行動計畫1.5版，目前則在籌備個人資訊保護的專責機關。

陳建仁還說，受到疫情、戰爭、極端氣候等影響，人口犯罪將更加猖獗，根據美國國務院推估，全球有約2700萬人被剝奪生命自主權和行動自由；不過最終加害者會受到司法的制裁，被害者也會獲得救援，台灣去年處理的柬埔寨跨國人口販運案件就是驗證。

內政部表示，疫情期間犯罪集團用臉書、推特、LINE、簡訊，以「高薪、輕鬆、包食宿機票」等話術，誘騙國人到海外工作，事後迫使他們從事電信詐欺的人口販運，今年6月政府修正人口販運防制法，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施，同時也積極研訂各項配套子法，預計明年元旦施行。

移民署長鐘景琨表示，今年防制人口販運國際工作坊特別邀請美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐香港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員及日本京都大學副教授等8國12位的菁英齊聚一堂，期盼透過國際間的交流共同防堵電信詐欺。

內政部政務次長吳容輝、行政院長陳建仁、瓜地馬拉共和國大使OSCAR ADOLFO PADILLA LAM、菲律賓移民局局長唐辛可（由左至右）為2023年防制人口販運工作坊揭開序幕，呈現國際合作交流，聯合打擊人口販運決心。記者翁至成／攝影
內政部政務次長吳容輝、行政院長陳建仁、瓜地馬拉共和國大使OSCAR ADOLFO PADILLA LAM、菲律賓移民局局長唐辛可（由左至右）為2023年防制人口販運工作坊揭開序幕，呈現國際合作交流，聯合打擊人口販運決心。記者翁至成／攝影
行政院長陳建仁今天出席2023年防制人口販運國際工作坊。記者翁至成／攝影
行政院長陳建仁今天出席2023年防制人口販運國際工作坊。記者翁至成／攝影
內政部移民署今天舉辦2023年防制人口販運國際工作坊，邀請國內外專家學者、政府官員及民間團體約300人參與。圖／移民署提供
內政部移民署今天舉辦2023年防制人口販運國際工作坊，邀請國內外專家學者、政府官員及民間團體約300人參與。圖／移民署提供
行政院長陳建仁今天出席2023年防制人口販運國際工作坊。圖／移民署提供
行政院長陳建仁今天出席2023年防制人口販運國際工作坊。圖／移民署提供

移民署 陳建仁 電信詐騙

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