網拍越南減肥茶 含4級毒品恐致失明、猝死

警方查獲摻有第四級毒品「西布曲明」成分的減肥茶包，西布曲明是大腦神經抑制劑，食用過多恐失明或猝死。記者翁至成／翻攝 越南籍范姓女子跟台籍楊姓丈夫經營網拍生意，涉從越南進口摻有第四級毒品「西布曲明」成分減肥茶包販售，宣稱經衛福部檢驗合格，有減肥療效；台北市刑大搜索查獲四千多包茶包和近三千顆膠囊，粗估兩年不法獲利上百萬元，依毒品罪嫌送辦。

西布曲明屬新興毒品，是大腦神經抑制劑，可抑制食慾，但會引發心悸、心律不整，甚至失明或猝死等副作用，前年九月被列為第四級毒品；在越南同屬違禁品。

警方調查，卅八歲范女與四十一歲楊男結婚約七年，平時在蝦皮開帳號販賣越南相關商品，約兩年前以食品名義，進口越南生產的減肥茶包。

范女把減肥茶包視為主打商品，每盒三五○元，標榜「喝茶會瘦」、「懶人瘦身法」等字眼吸引消費者，宣稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等療效。

北市刑大毒緝中心上月在網路發現後偵辦，聲請搜索票、拘票至兩人北市住處逮人，從倉庫搜出各式包裝茶包四六三四包、膠囊二九八五顆，經檢驗含有西布曲明成分。

兩人都喊冤，稱從越南進口，不知違法，警依毒品罪嫌送辦，檢方訊後命范女一萬元交保、楊男請回，均限制住居。

警方說，消費者若因誤信話術購買，可主動出面指認，是否涉及吸毒裁罰，將跟檢察官研議，呼籲民眾勿購買網路不明商品，務必看清成分標示。

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