農場場長為女兒戒毒 再助百名染毒者重返社會

有機農場場長許姓男子曾吸毒30年而敗光家產，為女兒戒毒的故事曾被拍成電影。許男經營的農場是士檢的毒品戒癮治療多元處遇機構之一，10年已助百人成功返回社會。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，「向日有機農場」與更保士林分會合作多年，是士林地檢署毒品戒癮治療多元處遇機構之一，10年來已經有百名染毒者，在農場重新迎向陽光，成功返回社會。

士檢指出，農場場長許有勝因吸毒敗掉家產，為了女兒戒毒成功，還發宏願與企業家吳曜宗及一群學佛者開設農場，協助戒毒更生人重返社會。

新聞稿指出，向日有機農場上千坪的土地過去就是許有勝私人所有，因為吸毒才敗光，輾轉到了吳曜宗手上，後來又在修習佛法的因緣際會下，土地無償租用供許有勝帶領其他戒毒者重生。

士檢表示，檢察長顏迺偉日前就司法保護業務評鑑及工作視察機會，帶領法務部參事林嚞慧等人赴內湖的向日有機農場，實地瞭解士檢藉助民間社會資源辦理戒毒重生中途之家的現況。

新聞稿提到，農場也是戒毒更生安置機構，除了耕耘有機沃土，還設立烘焙坊、木工間、咖啡室等，藉由培養更生夥伴一技之長，讓他們不只戒毒，還能學會謀生技能，順利迎向重生。

士檢指出，依法務部日前公布「毒品施用行為多元處遇成效評估與比較計畫」研究成果，毒品案件緩起訴附命戒癮治療，比傳統的監禁還具成效，再犯率大幅降低，顯示戒癮治療有其成效，未來持續針對毒品人口，依個案不同而採多元處遇方式。

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