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高雄2男酒後雙暴斃民宅 檢警相驗發現手臂有針孔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區樂園街一處透天民宅昨晚傳離奇命案，林姓男子和友人蔡姓男子在林家喝酒，兩人醉臥客廳沙發，直到晚上8時許，林母見兩人都沒動靜，發覺不對勁，通知小兒子返家，林男弟弟進屋發現兩人已成冰冷屍體，警方鑑識現場無打鬥痕跡，排除他殺；檢警今午相驗遺體，發現兩死者手臂均有針孔，不排除死因為吸毒，法醫已抽血鑑驗。

警方調查，林姓男子（47歲）和好友蔡男（49歲）昨天下午3點多在林男位於樂園街的住家喝酒，當時林母也在家，兩人酒過三巡，雙雙倒臥在客廳沙發上，林母以為兒子和蔡男只是喝醉睡著不以為意。

到了晚上近8時許，林母發現兩人叫也叫不醒，覺得不對勁，通知44歲小兒子返家查看，林男弟弟進屋發現兩人已成冰冷屍體，嚇得報警。

警方到場後，封鎖現場鑑識發現現場並無打鬥痕跡，兩人身上也無外傷，但據了解，兩死者均有吸毒習性，由於死因離奇，警方報請檢察官今天中午進行相驗，以查明死因。

死者家屬今神情哀戚坐在殯儀館內等候相驗，媒體趨前詢問，低調不願回答任何問題。

據了解，檢警對2名死者相驗後，發現兩人右手臂均有針孔，不排除是吸毒注射留下的針孔，懷疑兩人吸毒造成暴斃，法醫已抽取兩人血液進行鑑驗，以查明確切死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

林姓男子和蔡姓男子昨酒後雙雙暴斃在林家沙發上死者，死者家屬今天上午在殯儀館等候相驗。記者石秀華／攝影
林姓男子和蔡姓男子昨酒後雙雙暴斃在林家沙發上死者，死者家屬今天上午在殯儀館等候相驗。記者石秀華／攝影
高雄鳳山區樂園街一處民宅昨晚驚傳2男酒後暴斃屋內，死者弟報警，警方指現場無打鬥痕跡，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區樂園街一處民宅昨晚驚傳2男酒後暴斃屋內，死者弟報警，警方指現場無打鬥痕跡，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝
林姓男子和蔡姓男子昨酒後雙雙暴斃在林家沙發上死者，死者家屬今天上午在殯儀館等候相驗。記者石秀華／攝影
林姓男子和蔡姓男子昨酒後雙雙暴斃在林家沙發上死者，死者家屬今天上午在殯儀館等候相驗。記者石秀華／攝影
高雄鳳山區樂園街一處民宅昨晚驚傳2男酒後暴斃屋內，死者弟報警，警方指現場無打鬥痕跡，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區樂園街一處民宅昨晚驚傳2男酒後暴斃屋內，死者弟報警，警方指現場無打鬥痕跡，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝

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