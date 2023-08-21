民眾目睹嚇壞！毒蟲住院期間凍未條 病房施打毒品遭南警法辦

38歲林姓男子因為雙腿骨折住院治療，住院期間毒癮發作難耐，直接在病房內施打海洛因毒品，民眾見狀向警方檢舉法辦。記者黃宣翰／翻攝

38歲林姓男子因為雙腿骨折住院治療，住院期間因毒癮發作難耐，前晚直接在病房內施打海洛因毒品，民眾見狀向警方檢舉，警員到場發現林在病床上，嘴巴咬著注射針筒的蓋子，左手藏著注射針筒，並起獲海洛因1包0.62克，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

38歲林姓男子，日前因為雙腿骨折住院治療，竟因毒癮發作難耐，直接在安南區某病房內吸食毒品，院內民眾見狀嚇得趕緊報案。

台南市警三分局和順派出所警員接獲報案後，火速到達現場，發現林性男子正躺臥病床上，嘴巴咬著注射針筒的蓋子，左手藏著注射針筒，並在身旁起獲海洛因1包0.62克，警詢後依毒品罪嫌法辦。

據了解，林因住院期間毒癮發作，向他人購買毒品海洛因解癮，警方將持續追查毒品來源。

台南市警三分局表示，為杜絕醫療院所的犯罪行為，警分局局和轄內醫療院所，都有建立安全通報網，嚴格加強安全防護，維護看診民眾權益。

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