快訊

台南議會前議長賴美惠涉詐領232萬助理費被起訴 南檢「這原因」建請減輕其刑

台流浪跡悲歌！底層生活太苦 大毒梟寧回台被關：至少不會餓死

陸官方大手筆助創業 反讓8年級台青淪「新台流」

民眾目睹嚇壞！毒蟲住院期間凍未條 病房施打毒品遭南警法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

38歲林姓男子因為雙腿骨折住院治療，住院期間毒癮發作難耐，直接在病房內施打海洛因毒品，民眾見狀向警方檢舉法辦。記者黃宣翰／翻攝
38歲林姓男子因為雙腿骨折住院治療，住院期間毒癮發作難耐，直接在病房內施打海洛因毒品，民眾見狀向警方檢舉法辦。記者黃宣翰／翻攝

38歲林姓男子因為雙腿骨折住院治療，住院期間因毒癮發作難耐，前晚直接在病房內施打海洛因毒品，民眾見狀向警方檢舉，警員到場發現林在病床上，嘴巴咬著注射針筒的蓋子，左手藏著注射針筒，並起獲海洛因1包0.62克，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

38歲林姓男子，日前因為雙腿骨折住院治療，竟因毒癮發作難耐，直接在安南區某病房內吸食毒品，院內民眾見狀嚇得趕緊報案。

台南市警三分局和順派出所警員接獲報案後，火速到達現場，發現林性男子正躺臥病床上，嘴巴咬著注射針筒的蓋子，左手藏著注射針筒，並在身旁起獲海洛因1包0.62克，警詢後依毒品罪嫌法辦。

據了解，林因住院期間毒癮發作，向他人購買毒品海洛因解癮，警方將持續追查毒品來源。

台南市警三分局表示，為杜絕醫療院所的犯罪行為，警分局局和轄內醫療院所，都有建立安全通報網，嚴格加強安全防護，維護看診民眾權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品

延伸閱讀

他開車睡著導致塞車 警方盤查聞到異味查獲毒品

開260萬賓士睡快車道 高雄駕駛因手中藏這東西被逮捕

影／綠能業者租百坪商辦監控嚴 警追查發現是毒窟抓人

桃警深夜取締噪音車 5成仍超標還逮3毒蟲

相關新聞

他開車睡著導致塞車 警方盤查聞到異味查獲毒品

基隆市區假日車流量大，梁姓男子今天傍晚開車到鄰近廟口夜市的仁二路時，疑停等紅燈時睡著造成回堵。警方到場叫醒他，發現身上有...

開260萬賓士睡快車道 高雄駕駛因手中藏這東西被逮捕

吳姓男子今天下午駕駛價值260萬的賓士車，停在三民區一處路口的快車道一動也不動，警方獲報到場，用手電筒探照，發現吳在車上...

停車糾紛竟拿2把菜刀砍人 鄰居左臂被砍斷判賠194萬

新竹縣呂姓男子因停車糾紛與朱姓鄰居存有嫌隙，朱男2020年12月晚間飲酒後又與呂男發生衝突，一怒之下竟持2把菜刀朝呂男頸...

獨／4男持棍威嚇高雄2遊藝館取走59萬 落網辯錢花光

高雄市鳳山區一家24小時遊藝場15日凌晨遭2名持棍歹徒闖入，威嚇櫃台女店員交付財物，取走29萬，同天下午另外2男持棍棒以...

迪化街傳「百年古蹟」遭祝融 北市府曝：文化資產救災眉角多

北市迪化街一處8層樓住宅大樓昨發生火災，由於迪化街商圈部分店屋為文化資產，案發後傳出「百年古蹟遭祝融」，警消經查火災與古...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦