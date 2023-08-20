美黑幫持槍劫囚 台毒梟柬逃獄

柬埔寨17日傳出一名台灣籍陳姓囚犯在戒護就醫期間，遭蒙面武裝歹徒劫走，卻疑似是該名囚犯自導自演的「被劫囚」戲碼。（翻攝自社交平台「X」） 被柬埔寨依販毒罪判處五十二年刑期的台籍囚犯陳信翰，本月十七日戒護就醫時遭蒙面武裝歹徒劫走，當地警方調查發現，全案似是陳男自導自演的「被劫囚」戲碼，截至昨天為止，柬國警方已逮捕七名嫌犯，這七人全來自美國，但陳男還在逃亡，柬警表示將與鄰國警方密切合作緝捕到案。

據柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，陳信翰（四十五歲）二○○九年二月因涉重大販毒案被捕，先後被判處五十二年徒刑，近日他向獄方宣稱自己牙痛，被安排到當地一家牙科診所治療，結果發生有五名身穿黑衣的蒙面武裝歹徒襲擊獄警、劫囚事件。

負責緝毒工作的柬埔寨國家警察總署副總監莫基都表示，案發後，警方在十八日凌晨和當晚在金邊先後抓捕包括六男一女劫囚嫌犯，其中六名男子是柬裔美國籍，另名女子是華人，並持有美國護照。

莫基都指出，被捕七名嫌犯都住在美國洛杉磯、長灘市，「我們仍在調查他們是否飄洋過海，專門來劫走囚犯」。

報導引述柬埔寨國家警察總署消息人士指稱，劫走囚犯事件的幕後首腦就是陳信翰，他找來一名柬埔寨男子協助策畫並購買槍械，而執行劫囚行動的是一群柬裔美籍男子，警方懷疑他們是美國黑幫分子。

劫囚時，醫院外還有另一批至少六名西班牙男女負責接應，劫囚成員相當複雜，他們順利劫走囚犯後，武裝歹徒將作案時駕駛的汽車、槍械、面具和衣服等丟棄在一處郊區。