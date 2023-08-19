台毒梟柬國坐牢 誆治牙痛演劫囚

柬埔寨暹粒市發生一起劫囚案件。情境示意圖。圖／Ingimage 台籍毒梟陳信翰前天在柬埔寨暹粒市被劫囚救走，陳男因毒品罪在柬國監獄服刑，藉口牙痛由獄警押送診所看診，有5名柬國人戴面具、持槍突襲診所救走陳男，柬國警方追緝，截至目前，負責劫囚的歹徒已有4人落網；據了解，劫囚案中涉案嫌犯都是柬國人，尚未發現台灣人參與。

45歲的陳信翰是跨國運毒集團首腦，2009年2月，他因毒品罪遭柬國警方逮捕，被當地法院判刑52年，但在獄中仍以手機對外聯繫，更遙控販毒事業。

數年前，英國籍男子納森（NATHAN GUY GARRETT）在柬埔寨入獄服刑時結識陳信翰，他出獄後在2020年來到台灣，在補習班教授英文，雙方仍保持聯絡，納森在台灣經濟狀況不佳，陳信翰透過在台友人匯錢接濟。

納森與陳信翰以手機通訊軟體聯繫，陳信翰慫恿他運毒，陳指揮從境外空運藏有海洛因的榴槤糕罐包裹到台灣，由納森、黃姓男子、詹姓女子等3人收貨，被警方在高鐵彰化站查獲，起出17包海洛因，共兩點多公斤。

陳信翰過去在台灣就涉及毒品案，納森被捕後，陳男被台灣通緝，在柬國入獄後不斷爭取減刑，他近日向獄方表示，因牙痛難耐，由獄方安排獄警護衛到一處牙醫診所回診，不過就在抵達診所後，冒出5名持槍、戴面具歹徒，駕駛汽車突襲診所，反綁獄警後救走陳男。

歹徒將面具、槍枝、作案車輛集中棄置郊區，柬國警方續追查共犯及陳男下落。