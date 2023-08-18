台毒販遭柬國判52年重刑 昨藉口牙痛被劫囚…落網歹徒無台人參與
柬埔寨暹粒市昨天發生一起劫囚案件，台灣陳姓男子藉口牙痛，由獄警押送診所看診，5名柬國人戴面具、持槍突襲診所救走陳男，柬國警方立即偵辦，截至目前為止，負責劫囚的歹徒已有4人落網；據了解，這起劫囚案中，涉案人都是柬國人，尚未發現有台灣人參與。
因毒品罪嫌遭台灣通緝的45歲陳姓男子，數年前潛逃柬埔寨後繼續從事販毒工作，2009年2月遭柬國警方逮捕後，遭當地法院判刑52年，但仍在獄中操控販毒事業。
陳嫌落網入獄後不斷爭取減刑，他近日向獄方表示牙痛難耐，獄方安排獄警，護衛他到一處牙醫診所就醫，不過就在抵達診所後，5名持槍戴面具，駕駛LEXUS汽車突襲診所，反綁獄警後救走陳姓男子。
歹徒劫囚後，將面具、槍支、作案車輛集中棄置郊區，目前柬國警方仍在追查劫囚共犯及在逃陳男。
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