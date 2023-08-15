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高雄男身分證膠袋藏毒露餡 竟甩鍋岳母拿曾借證件

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警方從周姓男子放身分證的膠袋，取出1包安非他命。記者林保光／翻攝
警方從周姓男子放身分證的膠袋，取出1包安非他命。記者林保光／翻攝

高雄周姓男子深夜遇警方攔查，他拿裝身分證的透明膠袋，讓員警自己拿他的身分證，員警一拿出身分證，卻發現膠袋內竟夾藏1包毒品，不料他卻甩鍋給他的岳母，令員警傻眼。

高雄市警三民一分局長明派出所員警，8月13日凌晨1時，巡邏經過三民區建國三路與中華三路時，發現周姓男子（55歲）的機車沒裝置排氣管防燙蓋，才上前攔車，便發覺他神色緊張，稱防燙蓋已年久失修。

警方請周姓男子拿出身分證，他遲遲不敢交出身分證，後來交出身分證，警員一拿出透明膠袋內的身分證，竟發現夾藏有1包毒品，經查是安非他命。

周男裝傻，表現一臉難以置信，還甩鍋給岳母，稱當天下午岳母曾向他借身分證，想撇清責任。警方仍以他涉嫌持有毒品逮捕他，後來他自知紙包不住火，坦承安非他命是他的。

全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。另排氣管違規部分，警方也對周男開出可罰900元至1800元的罰單

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲周姓男子涉嫌藏毒，逮捕他法辦。記者林保光／翻攝
警方查獲周姓男子涉嫌藏毒，逮捕他法辦。記者林保光／翻攝

身分證 毒品 罰單

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