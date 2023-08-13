八八會館案／新店購地 郭哲敏疑找高層喬事

行政院副院長鄭文燦。記者曾學仁／攝影 前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，鄭文燦曾替林秉文旗下洗錢公司「PG Talk」大力宣傳，更疑與郭哲敏購入捷運GE01站桃園八德旁的土地有關，郭哲敏被檢方扣押的廿筆不動產，有十八筆在這裡。調查局指出，將清查了解購地過程有無涉及不法。

鄭文燦昨晚在臉書駁斥，這是典型的惡意羅織罪名，反酸黃國昌「雙標戰神」淪落至此，實在令人搖頭。

據了解，郭哲敏逃亡海外期間，檢方羈押大帳房杜韋蓁，並查扣其手機過濾，發現郭與杜女曾用通訊軟體討論購買新店地區土地事宜，但因購地過程出了些狀況，兩人曾密商如何找「高層」出面喬事，不過杜女心防很重，專案小組多次提訊，想了解洽購土地的資金來源，杜女只說是要蓋辦公室，其他關鍵問題均避重就輕。

黃國昌指出，前瞻基礎建設中，「桃園航空城捷運線GE01站線延伸至中壢火車站暨土地整合發展計畫」遭各單位反對，甚至連交通部都要求檢討設站必要性，但行政院在二○二○年二月還是通過了計劃案。

黃國昌說，原本要建立捷運GE01站的桃園八德土地，二○二○年十月卻被長鋒投資董事長陳仕坤購入，桃園八德旁的土地也在十一月也被郭哲敏等人大量購入。