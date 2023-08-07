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影／五億生案今開庭 夏姓配偶不認罪：想和高中生共組家庭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶被檢方指控偽造文書，夏今天在律師陪同下開庭。記者陳宏睿／攝影
賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶被檢方指控偽造文書，夏今天在律師陪同下開庭。記者陳宏睿／攝影
身價5億元賴姓高中生墜樓案，檢方在6月底偵結，被控涉嫌殺人罪的夏姓配偶，檢方認事證不足，僅起訴偽造文書罪，今天台中地院首開庭，夏男在律師陪同下出庭，夏男開庭時否認犯罪，辯稱他與賴生有結婚真意，賴生曾說「想要有一個男人可以支持」。

夏姓男子今天在兩名律師陪同下出庭，夏男對於檢方指控他與賴生假結婚，涉偽造文書罪部分，做不認罪答辯，夏男辯稱，他與賴生在今年初才認識，儘管賴生父親已贈與大筆土地給賴生，但都沒有教導賴生如何處理，當初見面時，就是站在從旁教導處理財產資訊的協助角色。

夏男辯稱，他與在今年1月初之後，賴生見面十多次，期間賴生有以「迂迴」的方式，告知「想要有一個男人可以支持」，當時他沒有想太多，在5月4日時，才詢問賴生，以結婚方式處理，「成年人結婚後父母才無法干涉」，不過結婚書約是在今年3月間即已準備好。

夏男說，賴生在墜樓前，雖有透露賴生阿公死亡，十分傷心的言語，但不知道賴生會在結婚當天，採取如此激進的舉動，而且結婚一事，他與賴生也都還沒來得及向雙方的父母親說明，所以雙方的家長才會不知道，而且結婚當天，他也還在思考，如何向自己的父母親，沒想到即發生憾事。

夏男說，如果賴生沒有墜樓，結婚一事是他與賴生兩個人之間的事，根本不用向外界說明。

夏男委任的兩名律師在今天開庭時，向受命法官林依蓉請求，勘驗今年5月4日當天夏男與賴生前往星巴克、全家超商的監視器畫面，確認當時在結婚書約簽名的證人，是否知道是夏男與賴生要結婚。

檢察官聲請傳喚賴母、結婚證人及其在場朋友，確認當時證人是否清楚是夏男、賴生要結婚。

五億賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶被控殺人罪，不過檢察官偵查後，6月底偵結不起訴，僅起訴偽造文書罪部分，賴母律師提出再議後，台中高分檢在本月4日發回台中地檢署續查，今天是偽造文書在首度在台中地院開準備程序庭，夏男作無罪答辯。

假結婚 偽造文書 律師

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