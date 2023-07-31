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半裸醉漢路上揮菜刀 隨機砍3人
台北市柯姓男子前晚在小吃攤喝酒後步行回家，途中從打工的水果攤拿菜刀在馬路上隨機砍人，砍傷三名機車騎士及乘客，劉姓男子頸部刺傷最嚴重，王姓男子、侯姓女子分別手臂及背部割傷，經送醫急救均無生命危險。行人壓制柯報警，他被逮稱不記得行凶；警方懷疑他吸毒恍神，依殺人未遂等罪移送，檢方聲押獲准。
警方調查，五十一歲柯姓男子在北市信義區中坡南路一間水果攤打工，前天傍晚下班後至附近的小吃攤吃飯喝酒，晚間七點半步行回家途中疑因酒醉情緒失控，返回水果攤拿起一把菜刀，站在中坡南路上朝行經機車揮砍。
數名機車騎士見狀嚇得閃避，三人反應不及遭刺傷。五十九歲王姓男子騎車經過手臂被割傷；五十四歲侯姓女子搭乘丈夫騎乘機車，背部有近卅公分不連續劃傷；五十二歲劉姓男子見柯持刀後停車，被柯拉下機車揮砍，頸部穿刺傷濺血，手臂也被割傷。消防隊趕到將三人送醫救治，沒有生命危險。
劉被砍傷痛得大聲尖叫，兩名男子熱心協助，趨前將柯壓制在地，柯反抗扭打甩出手中菜刀，掉落馬路；警方接獲行人報案，啟動快速打擊部隊趕抵上銬逮捕柯，他上半身赤裸，渾身散發酒味。
柯被查出酒測值每公升零點六三毫克，帶回信義警分局福德街派出所偵詢，酒醒稱什麼都不記得。
柯曾被查獲毒品案，警方懷疑吸毒導致情緒不穩，不過未在他身上發現毒品，詢後依殺人未遂、傷害罪移送，建請檢方聲押。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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