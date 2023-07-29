影／台南「5條通」毒品藥頭 遇警攻堅還想持刀反抗被制伏

台南市警二分局偵辦毒品案溯源，發現29歲胡姓男子為藥頭，今年2月起涉傷害、毀損等5案被通緝，昨午循線在佳里住處埋伏後破門攻入，胡還意圖拿取桌上水果刀反抗拒捕，最終被優勢警力制伏上銬並起獲毒品吸食工具，同住28歲蘇姓、24歲滕姓兩男尿液篩檢也呈陽性均送辦。

據調查，胡因涉嫌多案件未依限到庭，今年2月起陸續因詐欺、毀損、3月因傷害、5月因過失傷害、詐欺案件，分別遭高雄地檢署、台南地院、台南地檢署發布通緝中。經員警布建及結合科技辦案技巧，近期掌握佳里的落腳處並聲持搜索票，展開緝捕行動。

偵查隊長冷澤泉下午1時許率員前往胡佳里住處，埋伏多時並確認他在屋內後隨即展開攻堅，破門進入時，遭身形壯碩的胡激烈反抗，甚至意圖拿取桌上的水果刀反抗，最後經員警合力制伏，將他從床上迅速拉下地面控制後，上銬逮捕。

隨後，在屋內其他房間又查獲同住蘇、滕兩男，並起獲安非他命吸食器等證物，將胡等3人帶回調查，經毒品檢驗，3人尿液均呈現毒品陽性反應。詢問後，將胡等3人涉嫌毒品危害防治條例送辦外，胡5案通緝部分則一併解送歸案。

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