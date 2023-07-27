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冷眼集／輿論未審先判 何時能記取教訓

聯合報／ 記者張議晨

蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝

高雄蔡姓女嬰在蔡姓保母家摔倒不治，蔡女飽受網路批判、霸凌，承受壓力近二年，昨天獲檢方不起訴獲清白；此案真相未明前，網友輿論一面倒，「未審先判」，將蔡女打成十惡不赦之徒，宛如十年前「媽媽嘴命案」翻版。

虐嬰疑案當時經網紅傳播，加上媒體、民代推波助瀾，女嬰生父又頻頻在臉書發文緬懷愛女，還將愛女圖像刺在胸前，感動網友，也點燃網路怒火，網友曾聚集保母家前要「正義」，警方一度鳴槍才制止失控群眾。

橋頭地檢署檢察官黃雯麗不受輿論影響，從女童體內毒品反應追出生父反涉重嫌，案情急轉直下，如今保母獲不起訴，卻早已因網友公審，遍體鱗傷。

十年前八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案，老闆呂炳宏等人遭凶手謝依涵指為共犯，加上有媒體拍到呂等人清洗鍋具，網友「看圖說故事」，呂等人百口莫辯，最後獲檢方不起訴案情大逆轉，堪稱輿論翻車經典。

今年五月新北板橋爆發幼兒園餵藥案，園長、老師等被控餵食孩童不明藥物，造成全台家長恐慌，綠陣營窮追猛打，輿論被帶風向，一度燒遍全台，最後孩童未檢出不明藥物，證明是場烏龍。

近幾年自媒體當道，一機在手人人都可以直播，幼童受虐常引社會關注、群情激憤，間接帶動網路、政治人物「蹭熱度」，但輿論過後一旦案情逆轉，傷害往往無法彌補。

從媽媽嘴、仁武虐嬰案到板橋幼兒園餵藥案，遭冤的呂炳宏、蔡姓保母及幼兒園師長，最後等到司法還清白，遭網友出征所承受的壓力卻無解；當網友打著正義大旗喊打喊殺，事過境遷後，真正「受害者」的正義，又該誰來維護。

保母 謝依涵 毒品 網紅 霸凌

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