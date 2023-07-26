仁武女嬰送托身亡案保母不起訴 家屬不服提再議

高雄仁武女嬰在蔡姓保母家摔傷不治，橋檢查出疑蔡姓生父吸毒害女嬰吸入毒煙摔倒，不起訴保母。市府社會局表示，女嬰家屬已聲請再議，全案仍在訴訟階段，將維持撤照處分。

高雄市政府社會局今天下午發布新聞稿指出，依據橋頭地方檢察署不起訴處分書所載，經法醫解剖鑑定女嬰死因，確認有明顯對撞性腦挫傷，腦硬膜下腔出血，且頭部外傷發生地點研判應在蔡姓保母家中。由於女嬰確實是在托育地受傷送醫後死亡，社會局認為蔡姓保母未善盡保護注意義務，現仍維持廢止其居家托育登記證書行政處分。

社會局表示，由於女嬰家屬對檢方偵結不起訴結果不服聲請再議，目前此案仍在司法訴訟階段，待檢察官收到再議理由前，還不會有最後裁定。

網紅「鳳梨」吳泓逸民國110年10月間在臉書（Facebook）貼文指稱高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，女嬰因頭部撞擊，兩眼及頭部出血送醫不治，事件掀起社會熱議。事發後，更有10多名網友前往蔡姓保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議。

橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗解剖女嬰死因，發現女嬰體內驗出愷他命反應，研判死者生前可能吸入含愷他命煙霧，造成鎮靜、煩躁、錯覺、肌肉震顫及幻覺等副作用，可能導致倒地致頭部外傷可能性。但蔡姓保母及其丈夫皆未驗出毒品反應。

檢方進一步追查，女嬰生父蔡男案發後將頭髮剪成大光頭，還把女嬰肖像刺在胸前緬懷，最後經送驗蔡男頭髮，果真檢出愷他命反應，且查出其有跟毒販聯繫紀錄，研判蔡男有施用愷他命，並被女嬰吸入，才導致女嬰在體內驗出毒品。

檢方調閱監視器畫面，發現女嬰是在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，據此認定蔡女已就照顧女嬰盡能注意義務，依罪疑唯輕原則，沒有證據證明蔡女跟丈夫構成傷害、凌虐、過失致死等罪責，據此處分不起訴。

至於女嬰生父所涉過失致死和使未成年人施用毒品等犯行，仍在另案偵辦中。

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