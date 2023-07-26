女兒猝死疑吸二手毒煙 老爸彫博發聲嗆：保母家出事甘我屁事

高雄蔡姓女嬰在蔡姓保母家中身亡，保母一度遭質疑施虐，經檢方調查，發現女嬰體內含K他命毒物，疑吸入二手毒煙產生副作用才會摔傷死亡，女嬰蔡姓生父驗出毒品反應，蔡男被檢方朝過失致死、使未成年施用毒品罪偵辦中，至於保母與女嬰死亡無因果關係，處分不起訴。

女嬰生父為知名刺青師「彫博」，今在個人臉書發文，針對檢方調查結果稱「我抽K跟在你家出意外到底有啥任何關聯？是啊你們一開始就想用這招，但沒想到判決那麼扯，不起訴」。

蔡男還稱「你們網友其實要講啥對我一點影響也沒有耶，我確實身邊關係確實比較複雜，我就是混社會，然後勒，我再怎麼爛，我也是盡力在賺錢養家啦，女兒給母親帶睡也睡奶奶旁邊，開刀注射哪些東西這些事也還沒真正調查，翻車？可笑。事實人在他家出事，甘我屁事。」

不過，根據檢方調查結果，女嬰經法醫解剖採驗後，發現體內血液、胃內容物都有K他命殘留，蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，兩人卻無K他命反應，最後於去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，檢出K他命反應。

蔡男今在臉書質疑「開刀注射哪些東西這些事也還沒真正調查，翻車？可笑」，事實上，檢方早在不起訴書中就提及「女嬰救護送醫過程，都未使用含K他命藥物，就診期間，醫院也未使用含K他命成分藥物」，直指女嬰是在家中吸入K他命毒煙，不起訴書內容形同打臉蔡男今天發文。

由於K他命可能造成鎮靜、錯覺、肌肉震氈、幻覺等作用，檢方根據法醫研究所報告，認為毒品作用可能間接造成女嬰倒地，另外，解剖發現女嬰有間質性肺炎及局部肺泡膨脹不全，可能影響女嬰呼吸功能，倒地也可能與此有關。

檢方依據女嬰倒地行為研判，不排除她是生前在家吸入K他命煙霧產生副作用，造成器官損害，導致送往保母家後，在保母家中中摔倒，考量蔡男手機曾有與毒販聯繫紀錄，體內又有K他命法應，蔡男所涉過失致死、使未成年施用毒品罪另行偵辦中。

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