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互控製造噪音 淡水老翁抄西瓜刀差點砍斷鄰居拇指
新北市淡水區鄧公路某巷內老舊公寓上下樓之間鄰居，長年互相指控妨害安寧不睦，昨天又為此激烈爭執，71歲吳姓老翁甚至拿出西瓜刀攻擊，砍到50歲鄰居廖男拇指差點斷掉，最後雙方互告，被警方依殺人未遂、傷害罪嫌移送。
據了解，吳姓老翁住2樓、兒子住4樓，廖姓男子夾在中間住3樓，3戶之間是多年老鄰居，卻時常互相指控講話太大聲、敲擊地板製造噪音。昨天下午5時許，廖男氣呼呼下樓指責吳姓老翁又妨害安寧，雙方大打出手。
沒想到老翁返家取出西瓜刀揮擊，砍到廖男雙手大拇指都有嚴重撕裂傷，右手拇指差點砍斷，廖男則拿雨傘反擊，打到老翁頭部擦挫傷。
警方接獲鄰居報案趕抵時，廖男和43歲許姓妻子正合力將老翁壓制在地上。員警立刻把雙方隔開、奪下沾滿鮮血的西瓜刀和雨傘，通知救護車將2名男子送醫急診。
最後廖男提告殺人未遂、吳姓老翁反告傷害，警方依法受理，移送士林地檢署偵辦。
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