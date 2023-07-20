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談判逾20年…拉法葉艦案佣金 瑞士匯回43億元

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北報導

拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月十一日將一億三千多萬美金（約台幣四十三億）匯入台北地檢署專戶，我國就拉法葉案向瑞士追討汪家遭凍結財產案，經逾廿年追討、修法、談判，在同意一半資金由瑞士分享後，終告落幕。本報資料照片
拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月十一日將一億三千多萬美金（約台幣四十三億）匯入台北地檢署專戶，我國就拉法葉案向瑞士追討汪家遭凍結財產案，經逾廿年追討、修法、談判，在同意一半資金由瑞士分享後，終告落幕。本報資料照片

拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月十一日將一億三千多萬美金（約台幣四十三億）匯入台北地檢署專戶，我國就拉法葉案向瑞士追討汪家遭凍結財產案，經逾廿年追討、修法、談判，在同意一半資金由瑞士分享後，終告落幕。檢方表示，汪家在海外仍有部分犯罪所得，將持續透過司法互助追討。

今年二月，拉法葉艦佣金案也從列支敦斯登追回三億二九八六萬元，瑞士此次同意歸還我國的資金是第二筆追回的汪家海外不法巨款；若加上海軍前上校郭力恆與其胞兄郭問天同意從瑞士匯回繳還國庫的三千五百萬美元（約台幣十一億元），總計已為國庫追回逾台幣五十七億元。

拉法葉案是陳水扁在二○○○年剛上任總統時，針對尹清楓命案宣示動搖國本也要辦到底的指標案件，當時最高檢察署成立特調小組追查。二○○一年汪傳浦家族在瑞士被發現巨額可疑資金，特調小組透過法務部向瑞士提出司法互助請求凍結，瑞士凍結汪家五億兩千萬美元（約一七○億台幣），開啟一連串跨海追討行動。過程中，我方曾應瑞士要求，由行政院前院長謝長廷出具不判汪傳浦死刑的承諾書，換得瑞士聯邦最高法院裁定，要求瑞士的銀行提供汪家所有帳戶資料交我方追查。

檢方根據瑞士提供的資料，認定汪傳浦及汪妻葉秀貞涉犯貪汙收取回扣罪、汪傳浦四名子女涉犯幫助洗錢罪嫌而起訴，不過，汪家人長期居住國外，未回國接受法院審理，在沒有判決下，一度讓贓款難以追回。

法務部為此修正刑法，引進國外單獨沒收制度。二○一六年七月一日沒收新制上路，儘管汪家人未接受審判，但因法院在郭力恆案中認定郭、汪是收取佣金共犯，最高檢察署藉此向法院聲請宣告沒收汪家在海外的不法所得；最高法院二○二一年裁定應沒收犯罪所得四億八七一九萬美元，檢方取得請求他國返還基礎。

我方雖向瑞士司法部聲請返還汪家帳戶中的四億八七一九萬美元，但瑞士司法部審酌，認定與拉法葉艦佣金案有關資金並非全在瑞士，決定同意返還屬於拉法葉案佣金部分，並主張就我國聲請凍結汪家的不法所得、要求資產分享。

拉法葉艦佣金案從二○○一年特調小組到後來最高檢察署特偵組，歷經多位檢察官跨海追錢，更以瑞士為起點、一路追向全球多個國家，並透過司法互助管道向歐洲多國請求凍結汪家海外資產；歷經廿多年，今年陸續傳回好消息，昨晚多位曾參與跨國追錢的檢察官都心情激動。

法務部表示，因瑞士提供協助迄今逾廿年、凍結相關帳戶多達廿七個，經參酌聯合國反貪腐公約精神，並邀最高檢察署、高檢署、台北地檢署研商，同意循國際慣例，提供一半比例金額供瑞士分享。北檢表示，款項進入專戶後將列入歲入預算，但會特別註記以方便列帳及與其他贓款有所區別。

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