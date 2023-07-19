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「最美里長」紫渝被追走 速配對象永和警「陽光健康又好人緣」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢，也有不少人獻上祝福。

新北市永和區永福里長陳子瑜被網路鄉民封為「最美里長」，地方婆媽也熱心要幫她介紹對象，其實她早已名花有主，被鏡週刊直擊她正陷入熱戀，對象是永和分局秀朗派出所涂姓警員。

25歲的陳紫渝為現任新北市永和區永福里長，並被封最美里長。其父是國民黨新北市永和區協和里長陳昱庭其母唐媺琴在2018年參選永福里長落選，自己受到媽媽影響決定參選永福里長。而她憑藉亮麗外表，宣布參選後引發民眾關注，更有不少民眾說要遷戶口到永福里。

隨著她上任後始終保持高人氣，前日獲T1聯盟新北中信特攻隊迎戰台啤英熊隊擔任開球嘉賓，成功將球投進籃網引起球迷歡呼，為主場隊博好彩頭。

據了解，涂姓員警為警專36期，現年26歲，從小在台北市長大，2019年畢業分發永和警分局，目前在秀朗派出所任職4年，今年元月迄今，已偵辦查獲多起詐欺車手及毒品案件，在所內表現優異，陽光又健康外型，在派出所內也有好人緣，同事得知他與最美里長配對成功，也都表示祝福。

新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。取自涂姓員警臉書
新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。取自涂姓員警臉書
新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。取自陳紫渝臉書
新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。取自陳紫渝臉書
新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝，傳出已被永和警分局秀朗派出所涂姓員警追走了，消息傳出讓一堆網友自歎動作太慢。記者王長鼎／攝影

永和 陳紫渝

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