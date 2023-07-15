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曾涉翁茂鍾案 周幼偉掌刑事局

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

新任刑事局長周幼偉。記者廖炳棋/翻攝
新任刑事局長周幼偉。記者廖炳棋/翻攝
警政署昨天調整高階警官職務，刑事局長李西河調回警政署升任副署長，警察專科學校校長詹永茂調任警政署副署長，刑事局長由現任警政委員周幼偉接任，另包括雙北、台中、高雄、宜蘭、南投等縣市副局長也一併調整。

周幼偉及詹永茂是前後任台南市警察局長，周幼偉因台南舞廳顧客間糾紛，陸續發生兩起槍擊案，引起時任行政院長蘇貞昌不滿，被調回警政署警政委員，由詹永茂接任南市局長。

周幼偉被調整職務引發地方與警界不滿，認為周幼偉不是蘇貞昌屬意人選，強勢拔官是政治考量，周幼偉擔任警政委員職務時，數次傳出要接任重要職務，因捲入富商翁茂鍾不當往來案被冷凍至今。

詹永茂接任台南市警察局長後，發生長榮大學馬來西亞鍾姓女大學生遭擄殺害棄屍案件，輿論延燒多日引起社會各界矚目，高層決定換人。

警政署表示，由於副署長鄭明忠、陳耀南，及部分高階警官屆齡退休，考量現階段推動治安工作，加上今年初才大幅度調整警職，縣市警察局局長及直轄市警察局分局長職期多未滿半年，這波人事以最小幅度調整為原則，共調整廿名高階警官。

另外，士林地檢署指揮台北市婦幼隊偵辦藝人炎亞綸案，因約談過程被懷疑有警方洩密，事後更鬧出警方帶銅鑼燒拜訪檢方事件，台北市警察局昨天發布人事令，婦幼隊長謝志鑫被拔官，調派警察局犯罪預防科專員，原犯防科專員吳坤財，調台北市刑大技正。

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