實驗室爆炸驚見K他命製毒工廠 大同大學：查訪未見可疑處

品庠醫藥生技公司一名章姓負責人因需要現金週轉，自2019年租下大同大學實驗室並鋌而走險製毒，直至2022年三月因操作不慎導致實驗室爆炸起火才遭刑事局偵破。大同大學今（7/11）指出，品庠公司已明顯違反合約，且對於先前實驗室失火造成的損失，學校保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。

章姓男子在北市內湖科技園區經營品庠醫藥生技公司，生產高血壓等藥物，2019年4月，則以開發藥物為由向私立大同大學承租產學合作實驗室，卻找來易姓、楊姓等7人製造K他命。刑事局偵三大隊今召開破案記者會，宣布逮捕章姓主嫌等12人，並查扣K他命成品，粗估市值達4.5億。

大同大學晚間回應，學校和品庠公司僅限於育成輔導合約，未簽署任何產學合作計畫，亦未有學生至該公司實習或就業。品庠公司與學校簽訂合約中已明訂「進駐企業不得於本校從事不法、具危險性之活動。」

大同大學指出，品庠公司明顯違反合約，且對於先前實驗室失火所造成的損失，學校將保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。

大同大學也表示，起初品庠提送申請資料，經評估後認為與學校教師具相關專長，可提供企業所需諮詢服務，因此同意品庠申請，且僅提供所需的實驗室，並未提供任何設備。

至於廠商管理，大同大學表示，學校每半年會安排審查會議且不定期實地查訪，數次訪視過程中未發現有可疑設備或異常氣味，直到去年因品庠新添購設備試車不慎造成失火，為確保校園安全，也立即要求品庠撤離學校育成中心。此後學校重新審視育成廠商進駐情形，對於進行藥品合成或有工安危害的育成廠商，列為不得進駐對象。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885