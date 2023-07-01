影／正妹撂英文裝外國人躲臨檢 被揭是通緝犯國語秒否認

台北大安警分局今天凌晨執行「青春專案」勤務，針對轄內夜店及KTV等場所執行擴大臨檢；一名25歲趙姓女子在夜店為躲避警方臨檢，先假裝是外國人，和警方講英文，但最後被警方發現身分證，查獲一粒卡西酮藥丸，還揭穿她是通緝犯。

警方今天凌晨針對轄內夜店及KTV等場所執行擴大臨檢，在夜店現場逐一清查消費者及工作人員身分，臨檢到一名趙姓女子時，她先假裝是外國人，在包包內東翻西找佯裝找證件，並以英文回答警方問題，眼尖的警方看見趙女包包內有一粒可疑藥丸，立即用英文詢問藥丸是什麼？

趙女神情緊張，用英文回答我不知道，警方發現她的身分證，警方馬上以國語問她說，「妳是台灣人啊！」趙女一時忘記要假裝外國人，立即緊張用國語回答「這不是我的！」警方迅速反應過來「妳是通緝犯吧！」趙女連忙否認，也聲稱不知道藥丸是什麼，更不知道藥丸怎麼會跑到她的包包內。

不過警方很快查出，趙女是桃園地方法院誣告案的通緝犯，藥丸則是第三級毒品卡西酮，警方立即將趙女帶回警局；另外大安警分局在路檢勤務中，查獲1件酒後駕車，依規定製單舉發及扣車。