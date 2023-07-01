影／正妹撂英文裝外國人躲臨檢 被揭是通緝犯國語秒否認

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聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北大安警分局今天凌晨執行「青春專案」勤務，針對轄內夜店及KTV等場所執行擴大臨檢；一名25歲趙姓女子在夜店為躲避警方臨檢，先假裝是外國人，和警方講英文，但最後被警方發現身分證，查獲一粒卡西酮藥丸，還揭穿她是通緝犯。

警方今天凌晨針對轄內夜店及KTV等場所執行擴大臨檢，在夜店現場逐一清查消費者及工作人員身分，臨檢到一名趙姓女子時，她先假裝是外國人，在包包內東翻西找佯裝找證件，並以英文回答警方問題，眼尖的警方看見趙女包包內有一粒可疑藥丸，立即用英文詢問藥丸是什麼？

趙女神情緊張，用英文回答我不知道，警方發現她的身分證，警方馬上以國語問她說，「妳是台灣人啊！」趙女一時忘記要假裝外國人，立即緊張用國語回答「這不是我的！」警方迅速反應過來「妳是通緝犯吧！」趙女連忙否認，也聲稱不知道藥丸是什麼，更不知道藥丸怎麼會跑到她的包包內。

不過警方很快查出，趙女是桃園地方法院誣告案的通緝犯，藥丸則是第三級毒品卡西酮，警方立即將趙女帶回警局；另外大安警分局在路檢勤務中，查獲1件酒後駕車，依規定製單舉發及扣車。

大安警分局指出，青春專案自即日起開始實施，為保護青少年遠離毒品「向毒品說不」及「緝毒、反詐、反恐、掃黑、查賄制暴」等5大治安主軸，針對轄內青少年容易聚集滋事場所及路段，實施威力掃蕩，絕不容許有不當場所深夜容留少年少女，業者發現客人中有未成年應立即勸離，或通報警方處理。

台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子假裝是外國人想躲避警方查緝，卻先警方發現毒品、身分證，隨後查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子假裝是外國人想躲避警方查緝，卻先警方發現毒品、身分證，隨後查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子假裝是外國人想躲避警方查緝，卻遭警方陸續發現毒品、身分證，又查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子假裝是外國人想躲避警方查緝，卻遭警方陸續發現毒品、身分證，又查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子（穿黑色短裙者）假裝是外國人想躲避警方查緝，卻先警方發現毒品、身分證，隨後查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在夜店臨檢，查獲趙姓女子（穿黑色短裙者）假裝是外國人想躲避警方查緝，卻先警方發現毒品、身分證，隨後查出她是桃園地院發布的通緝犯。記者廖炳棋/翻攝

臨檢 夜店 英文

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