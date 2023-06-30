感情生變潑汽油縱火！桃園惡女燒死女友無辜的3歲女兒 今起訴

桃園一名26歲鄧姓女子與30歲游姓女子交往多年，今年初感情生變，2月赴游女家談判破裂，竟拿出預藏的汽油縱火，造成游女3歲女兒無辜慘死，自己與游女、游父也分別受到輕重傷；桃園地檢署偵辦此案，今依殺人、殺人未遂、放火燒燬他人住宅和恐嚇危安等罪起訴，全案將由國民法官專庭審理。

檢警警調查，游女原本有一段婚姻，與前夫離婚後，獨自帶著3歲女兒回桃園大溪與父母同住，2年前結識衣著打扮偏男性化的鄧女並進一步交往，後來鄧女也搬進游家，2人經常帶著3歲女童出遊，狀似和樂融融，但去年底感情生變，經常口角，今年初談判破裂進而衍生憾事。

據悉，游女不願與鄧女繼續糾纏，主動提分手，但鄧女不同意，2月7日二人在游女住處3樓房間談判發生激烈口角，鄧女隨即拿出汽油潑灑家具縱火，結果火勢一發不可收拾，3歲女童逃生不及，命喪火場變焦屍。

除了3歲女童，鄧女自己也被大火波及，全身30%二、三度燒燙傷，游女則是全身90%燒燙傷，游父為了救孫女拿滅火器衝火場，結果手、頸也被灼傷。

案發後，鄧女坦承縱火，但她辯稱不曉得是太會那麼嚴重，檢警調查她事發前已恐嚇游女，揚言縱火燒死對方全家，1月時已購買汽油朝游女家中寢具潑灑過，2月縱火用的汽油也是1月購買用剩的。另外，2月案發時，鄧女明知游女與3歲女兒躲在被子裡，仍朝被子潑灑汽油點火，見游女想救女兒，還出手拉住對方，以環抱方式阻止對方，導致3歲女童因未能及時搶救被燒成焦屍。