快訊

校務會議成親師生衝突戰場 增加家長比例為何學校為難？

侯團隊升格內部先磨合 金溥聰對朱立倫有意見都直說？

免關機5分鐘比安卓安全？iPhone「專屬隱藏版功能」 一開完全阻駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感情生變潑汽油縱火！桃園惡女燒死女友無辜的3歲女兒 今起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名26歲鄧姓女子與30歲游姓女子交往多年，今年初感情生變，2月赴游女家談判破裂，竟拿出預藏的汽油縱火，造成游女3歲女兒無辜慘死，自己與游女、游父也分別受到輕重傷；桃園地檢署偵辦此案，今依殺人、殺人未遂、放火燒燬他人住宅和恐嚇危安等罪起訴，全案將由國民法官專庭審理。

檢警警調查，游女原本有一段婚姻，與前夫離婚後，獨自帶著3歲女兒回桃園大溪與父母同住，2年前結識衣著打扮偏男性化的鄧女並進一步交往，後來鄧女也搬進游家，2人經常帶著3歲女童出遊，狀似和樂融融，但去年底感情生變，經常口角，今年初談判破裂進而衍生憾事。

據悉，游女不願與鄧女繼續糾纏，主動提分手，但鄧女不同意，2月7日二人在游女住處3樓房間談判發生激烈口角，鄧女隨即拿出汽油潑灑家具縱火，結果火勢一發不可收拾，3歲女童逃生不及，命喪火場變焦屍。

除了3歲女童，鄧女自己也被大火波及，全身30%二、三度燒燙傷，游女則是全身90%燒燙傷，游父為了救孫女拿滅火器衝火場，結果手、頸也被灼傷。

案發後，鄧女坦承縱火，但她辯稱不曉得是太會那麼嚴重，檢警調查她事發前已恐嚇游女，揚言縱火燒死對方全家，1月時已購買汽油朝游女家中寢具潑灑過，2月縱火用的汽油也是1月購買用剩的。另外，2月案發時，鄧女明知游女與3歲女兒躲在被子裡，仍朝被子潑灑汽油點火，見游女想救女兒，還出手拉住對方，以環抱方式阻止對方，導致3歲女童因未能及時搶救被燒成焦屍。

檢方認為，鄧女行為涉犯殺人、殺人未遂、放火燒燬他人住宅未遂和恐嚇危害安全等罪，全案今天偵結起訴，並建請法院依兒少法規定加重2分之1刑期。

鄧女因感情生變潑汽油縱火報復，害死游姓女友3歲女兒，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。記者陳俊智／翻攝
鄧女因感情生變潑汽油縱火報復，害死游姓女友3歲女兒，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。記者陳俊智／翻攝
鄧女因感情生變潑汽油縱火報復，害死游姓女友3歲女兒，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。記者陳俊智／翻攝
鄧女因感情生變潑汽油縱火報復，害死游姓女友3歲女兒，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。記者陳俊智／翻攝

縱火 殺人

延伸閱讀

影／「媽祖球」領航升空 國際熱氣球嘉年華為期60天別錯過

台積電工程師「七點就到家」被女友嫌太晚 他崩潰：最早下班的

影╱法國17歲司機拒盤查遭警察擊斃！年輕人上街暴動縱火

初次體驗洗鴛鴦浴！他激情時刻卻扯不開女友內衣 得知真相糗大了

相關新聞

感情生變潑汽油縱火！桃園惡女燒死女友無辜的3歲女兒 今起訴

桃園一名26歲鄧姓女子與30歲游姓女子交往多年，今年初感情生變，2月赴游女家談判破裂，竟拿出預藏的汽油縱火，造成游女3歲...

已故角頭「建文」手下身背四條通逃亡半年 刻意躲警沒用終被逮

台南市一名綽號「新市豪哥」的24歲高姓男子，是已故角頭陳建文的手下，2020年間他在新市、善化犯下槍擊殺人未遂、組織犯罪...

不是不「爆」時候未到？ 陽光：應加速普及瓦斯安全裝置

新竹縣竹北市日前發生大範圍瓦斯外洩，引發1起氣爆事故及11起火警，共7人輕重傷。據消防署火災統計，2017到2022年因...

高雄警查毒遭撞開15槍 擁毒男棄車脫逃2罪分判刑

高雄陳姓男子去年遇警方查緝，竟開租車衝撞2輛警車，警方連開15槍，他駕車逃離1公里，因轎車撞損，棄車逃逸，經警方在他車上...

社區大樓特定住戶傳異味 台南警掃蕩毒品逮5人

台南市警四分局據報，台安平區健康路三段某社區大樓內有住戶經常傳出可疑氣味，出入份子複雜，懷疑有人在裡面吸毒，經蒐證後昨天...

台版柬埔寨案士檢再偵結 主嫌律師警所長等8人起訴

檢警偵辦「台版柬埔寨」案，第二波查獲綽號「藍道」的杜姓主嫌及共犯等6人，及台北市大同分局寧夏路派出所葉姓所長、陳姓律師等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦