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社區大樓特定住戶傳異味 台南警掃蕩毒品逮5人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局據報，台安平區健康路三段某社區大樓內有住戶經常傳出可疑氣味，出入份子複雜，懷疑有人在裡面吸毒，經蒐證後昨天下午警方持搜索票入內搜索，查扣K他命、K菸及K盤等物，並將葉姓男子等4男1女，其中1名為未成年少年，帶回採尿後均呈陽性反應，依法裁罰。

市警四分局育平派出所巡佐曾啟銘、警員吳重諭經營警勤區落實，與轄內大樓保持良好互動，提升住戶維護社區治安共識，曾、吳二警獲得轄區居民信任，日前反映住處大樓有可疑氣味，請警察查緝。

案經警蒐證完成，向台南地方法院聲請搜索票，昨天下午4時由所長吳尚謙帶隊及員警共6人，前往健康路3段社區大樓1處住戶內搜索，查扣K他命2小包重2.8公克、K菸2根及K盤1只等證物。

同時，將在場31歲葉姓、25歲鄭姓、25歲王姓男子、21歲施姓女子，以及17歲蔡姓少年等5人全數帶返育平派出所採尿，葉男等5人尿液均呈K他命陽性反應。警方詢問後，依毒品危害防制條例裁罰，另少年部分則依少年事件處理法等規定處理。

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台南市警四分局育平派出所昨天持搜索票進入健康社區3段社區大樓某住戶入內搜索，查扣K他命等物，並將葉姓男子等4男1女，帶返所內調查。圖／讀者提供
台南市警四分局育平派出所昨天持搜索票進入健康社區3段社區大樓某住戶入內搜索，查扣K他命等物，並將葉姓男子等4男1女，帶返所內調查。圖／讀者提供
警方在屋內查扣查扣K他命2小包重2.8公克、K菸2根及K盤1只等證物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣查扣K他命2小包重2.8公克、K菸2根及K盤1只等證物。圖／讀者提供

未成年 毒品 吸毒

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