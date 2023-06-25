警抓逃逸移工15人 最長滯台5年遣送、雇主最高恐罰75萬

移民署台中專勤隊近日接獲檢舉，前往霧峰區某雞肉加工廠，查獲15名印尼籍逃逸移工，有男有女，逃逸時間達數月至5年，經查緝到案後，依出入國移民法遣送出境，另外聘用雇主最高恐罰75萬元，移民署提醒移工，今年2月起推動「自行到案」專案，將在本月30日截止，可把握最後機會到案。

移民署台中專勤隊近日接獲民眾檢舉，霧峰區一家雞肉加工廠聘用非法移工，經專勤隊布線蒐證後，會同霧峰警分局四德派出所前往查察，現場查獲15名非法移工，一共8男7女，年約30多歲，專勤隊員查緝時，非法移工沒有逃跑，繼續專心工作，讓專勤隊員一網打盡，全案警詢後依違法入出國移民法，遣送出境，非法聘用的雇主，將開罰15萬元至75萬元罰鍰。

移民署台中專勤隊表示，為協助逾期停（居）留外來人口盡速返國，移民署自今年2月1日起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，同時台中市專勤隊為降低非法滯留在台外來人口，聯合轄內各治安機關全力執行查緝工作，除了近日前往霧峰區雞肉加工廠的查緝外，也呼籲非法移工自行到案。

今年4月間，越南籍阮姓外配（42歲）帶著不良於行的母親、中風的父親走進專勤隊，尋求協助，專勤隊詢問才知，阮女嫁到台灣後，懷第一胎時，其父母擔心女兒緊張，以觀光名義入台，阮女期間懷上第二胎、加上遇到新冠疫情，以及阮父中風就醫，其父母非法滯留台灣。

因此次移民署推動專案，阮女才帶著婦女到專勤隊，由專勤隊協助阮女父母返回越南，阮女說，移民署自行到案專案，除讓父母免於被遣送，未來也不會被管制入境，裁罰金額也是最低的4000元，讓父母省下1.6萬元罰款。

移民署台中專勤隊表示，「自行到案」專案至今年6月30日止，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，協助當事人早日回到家鄉和親人團聚，呼籲在台滯留的外籍人士，把握最後機會盡速到案。