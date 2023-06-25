工具看人用／募資助街友創業 十餘天達標

有募資平台靠著群眾募資隊，成功幫街友募到創業基金，脫離在街頭流浪的窘境。 （示意圖，非新聞當事人） 圖／聯合報系資料照片

募資平台上類似「疊疊鍋」的案例其實不少，有民眾認為政府應明訂法律禁止，但也有靠著群眾募資開闢新天地的成功團隊，短短十餘天成功幫街友募到創業基金，脫離在街頭流浪的窘境。

二○一五年，輔仁大學副教授兼系主任劉一龍在公益募資平台「紅龜協會」上發起募資提案，替一名想透過街頭販售咖啡創業的黃姓街友募資，原本目標一萬六千六百元，十幾天內不僅達成目標，還超出達成率百分之一八○。

「對我來說，群眾募資就跟蓋廟一樣，我想去做一件事，但我能力不夠，所以要有人來幫忙，就可以透過平台實現」。劉一龍說，當時會想到群眾募資，其實是與同事閒聊時同事推薦的，他對於會獲得巨大回響始料未及。

對於募資平台頻傳爭議，劉一龍也坦言，募資平台確實有風險，「很多平台的募資專案都是錢撥下來就結束了，我覺得這樣很怪，如果我拿造假的東西去做甚麼，其實沒人知道」。

劉一龍說，以他發起專案的經驗而言，平台不僅會對專案的真實性、可行性進行調查評估，還會在專案上架前提供如何行銷、吸引民眾參與的建議，類似爭議將會少很多，民眾在選擇專案時也要自己調查，「畢竟是一筆錢要掏出去，應該要先做點功課」。