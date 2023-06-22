5億高中生命案偵結 檢認定夏男假結婚謀財 殺人罪不起訴

5億男墜樓 檢調查12大疑點 製表／陳宏睿、曾健佑 賴姓高中生五月初繼承五億元遺產與夏姓男子登記結婚隨後墜樓身亡，案情離奇曲折引發國人高度關注，各界揣測死因雜音不斷，台中地檢署昨偵查終結，認定夏是為謀取財產假結婚，依偽造文書罪嫌起訴；但因查無殺人證據，就殺人部分作不起訴處分。賴母透過律師表示，無法接受殺人不起訴結果，未來會提再議。

賴男方年滿十八歲高中畢業，五月四日被發現從墜落在北屯一處社區大門身亡，賴的母親控訴兒子剛繼承卅多筆土地、價值五億元遺產，卻被夏姓地政士助理（廿六歲）帶去登記結婚後四個小時就墜樓，對夏姓父子提告殺人罪嫌，檢方當時以案發前屋內僅夏、賴獨處，夏涉有重嫌命卅萬元交保。

賴母五月十九日在律師陪同下開記者會揭露此事，因全案疑點重重引發眾多討論；中檢昨偵結，針對夏男賴男有無結婚真意、賴墜樓前是否遭施打或服用毒藥物、賴男從何處墜落，及現場及夏男有無犯罪跡證等四大疑點說明。

檢方查出，夏、賴之前毫無交集，因擔任地政士的夏父曾替賴家處理房地產認識，夏為謀取賴繼承的財產才假結婚。賴墜樓後包括民間法醫等一再質疑遭下毒、注射氯化鉀害命，但檢方前後送驗比對二五五一種毒物均未在體內發現毒物反應，也確認賴身上針孔、頸部痕跡是急救行為造成。

檢警在案發社區十樓的夏宅陽台欄杆採集到手掌痕、手抓握痕，欄杆外側發現賴男ＤＮＡ，比對墜落路徑判定賴是從十樓掉落，撞擊屋簷、壓斷樹枝緩衝後才落地。為釐清夏男是否行凶，曾命他脫上衣勘驗身體、雙手及衣物，都沒發現可疑傷痕或血跡。

據了解，檢察官也想釐清兩人急迫登記同婚動機，但夏對兩人關係不是保持緘默，就是辯稱「我們就是在交往啊」、「我們就是要去結婚啊」，且拒絕測謊，夏還說：「我不認為我要去自證我的罪」、「測謊機器可能不準」等，檢察官也無法對他強行測謊。

檢方根據調查證據結果認定，夏男及其父親涉犯殺人部分，因罪嫌不足不起訴，但夏在無結婚真意下赴戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權的公務權將不實事項登載公文書，並換發身分證，損害戶政機關管理結婚登記正確性，依使公務員登載不實罪嫌起訴夏。