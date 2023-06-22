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康友吸金201億 黃文烈押回台

聯合報／ 記者廖炳棋蔣永佑朱漢崙／台北報導

康友製藥公司董事長黃文烈（中）涉吸金二○一億元，三年前潛逃新加坡，上月在泰國落網，昨被押解返台歸案。記者黃仲明／攝影
康友製藥公司董事長黃文烈（中）涉吸金二○一億元，三年前潛逃新加坡，上月在泰國落網，昨被押解返台歸案。記者黃仲明／攝影
康友製藥公司董事長黃文烈涉嫌以不實財報塑造營收假象，騙民眾購買康友股票，向上萬人吸金二○一億元，三年前潛逃新加坡被依證券交易法起訴及發布通緝，上月在泰國落網，他以外國護照自稱非台灣人。刑事局、調查局昨將他押解返台，解送台北地方法院歸案。

檢方調查，黃文烈與在大陸的印尼籍房產商人王命亮等人以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務健全假象，使民眾、銀行買入股票及放貸，二○一五至二○二○年詐得二○一億六千萬元。

台北地檢署二○二○年依違反證券交易法起訴黃等廿九人，其中黃文烈夫婦、王命亮、黃的前妻陳淑慧、前立委吳光訓、三洋威士比董事長陳玉蓮與其弟陳和順、股市炒手鄭光育、簽證會計師施景彬、江明南等十二人潛逃海外被通緝。

刑事局追查黃逃往新加坡，新加坡警方通報當年九月黃持萬那杜護照從新加坡飛往歐洲，後來英國國家打擊犯罪調查局駐香港聯絡官通報刑事局，二○二一年二月黃持萬那杜護照由歐洲飛到泰國曼谷，刑事局駐泰國聯絡官請求泰國警方協助查緝。

泰方審閱刑事局提供資料，上月註銷黃的泰國精英簽證，當月廿四日會同刑事局駐泰聯絡官在曼谷巴度那區公寓逮捕黃。黃以持萬那杜護照為由，自稱不是台灣人；刑事局提出事證，派員前往泰國總檢察署及移民總局拜會，泰國檢警認定黃是台灣通緝要犯，刑事局、調查局幹員昨搭機押解他返台，解送歸案。

黃的前妻陳淑慧曾打算在英國倫敦置產，相中價值一三○萬英鎊房屋，二○二一年英國警方以涉嫌洗錢罪查扣她置產的廿萬英鎊（約台幣七九○萬元）押金。

投保中心指出，已對康友案提出兩起民事訴訟，其中四千七百多名投資受害人案件，法院已判賠五十億元，另外也對財報與公開說明書不實求償，黃返台有助釐清案情。

泰國 護照 新加坡

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