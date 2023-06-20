「水瓶星1號」新遊艇泰國走私8億毒品 高雄執行分署7月4日拍賣

獅子山共和國籍遊艇「水瓶星1號（AQUARIUS 1）」，去年11月，從泰國走私842公斤K他命，由於這艘遊艇是新船，造價達3000多萬元，高雄地檢署指揮偵辦走私案，在偵查中啟動拍賣程序，行政執行署高雄分署訂7月4日拍賣這艘遊艇。

據了解，「水瓶星一號」以境外人頭為船主，走梟花3000萬元買入後改船名，去年11月，沈姓男子從屏東外海，接駁登船，並在東引外海，接駁大陸籍陸姓船長及郭姓、周姓2船員，11月18日至泰國灣海域，從不詳船名的船隻接駁38包K他命，總重842.2公斤，黑市價可達8.2億元，趁去年11月正值九合一大選，11月25日航抵高雄茄萣外海，伺機運毒上岸。

正當沈姓男子等人將毒品裝入救生筏，以麻繩牽引拖曳，要運毒上岸，檢調及海巡早已接獲情報，準備攔截。水瓶星一號遇海巡艦艇航來，斬斷載毒的救生筏脫逃，仍被海巡截捕，4人落網。今年2月，雄檢依違反毒品危害防制條例，起訴沈等4人。

雄檢這艘新船若久不航行，可能毀損，向法院聲請續行變價，啟動拍賣程序，行政執行署高雄分署訂7月4日下午3時在分署公開拍賣，並於6月30日上午10時，引導有意應買的民眾登船。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885