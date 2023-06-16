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柬埔寨虐囚案翻版？台南3人遭詐團囚禁恐嚇虐待3天 警逮17男女

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁警分局昨晚接獲1名婦人報案，稱她的兩個孩子遭人押走，歹徒要求付500萬元贖款才肯放人。警方陸續救出盧姓兄弟及鍾姓等3名被拘禁、虐待恐嚇3天被害人，逮捕涉案11男6女犯嫌17人下午移送法辦。

警方表示，獲報組成專案小組，昨天深夜趁謝姓等4名參與嫌犯到仁德區取贖款時逮捕，救出盧姓被害人。他告訴員警他的哥哥及鐘姓男子被同批歹徒控制在台南南區民宅內，曾遭持槍抵住頭部，揚言拿不到錢，「要抓到山上拿槍殺掉」。

歸仁分局、第六分局凌晨攻堅，救出3名被害人、查扣歹徒所有手機22支、西瓜刀4把、斧頭一把、棍棒一枝、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚及假投資契約書等證物。

警方調查，盧姓兄弟及鐘姓男子「因求職過程發現犯嫌從事詐欺」行為，拒絕配合，6月13日起遭拘禁，歹徒還持棍棒毆打、持槍抵頭威嚇，讓他們心生畏懼，進而不敢反抗。

歸仁分局表示，有如柬埔寨虐囚案翻版，歹徒囚禁來應徵者並施予凌虐，將擴大偵查，釐清有無其他被害人，並依擄人勒贖、私行拘禁、質押人口、詐欺、傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌，移送偵辦。呼籲民眾勿輕信不切實際高薪求職廣告，以免被騙遭侵害。

台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／翻攝
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／翻攝
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影
台南3人遭詐騙集團囚禁恐嚇虐待3天，警逮17男女送辦。記者周宗禎／攝影

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