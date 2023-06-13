放任陸客偷渡澎湖 海巡副所長被拔官

海巡署馬公商港安檢所林姓副所長驚爆私下放行大陸籍人士登陸澎湖，海巡署表示，已將他拔官，並祭出行政處分。記者翁至成／翻攝

一段影片近日在海巡內部瘋傳，有大陸網紅駕駛遊艇旅行，泊靠澎湖馬公時，無簽證下，海巡馬公商港林姓副所長卻大方讓這群「陸客」登島，還貼心提醒「要小心一點不要被抓到」。海巡署高層昨天震怒，火速將該名林姓副所長調離主管職務，依法檢討重懲。

據了解林姓副所長現年31歲，階級為上尉。該影片長達4分多鐘，只見林姓副所長態度就是要讓對方偷渡，誇口說「我們就互相啦」、「海關、移民署要過來要一段時間，他們很近，但他們很懶」，更自曝至今服務10年，要再做10年才能退休。

海巡署昨晚發布新聞稿指出，「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇（1美籍、4陸籍）從中國泉州出港，預定前往日本沖繩，5月27日因避颱，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，並經「CIQS」港口聯檢機制完成檢查手續，船員經主管機關告知未經許可不得登岸，該船6月5日上午8時30分離開亞果碼頭前往日本沖繩。

海巡署說，船員要上岸須向移民署申請，林姓副所長不當發言，立即調整為非主管職務，依法檢討重懲，同時追究相關人員行政責任，將持續加強同仁教育訓練，避免類似案件再發生。