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男家中藏槍彈 落網辯友人欠債10萬抵償卻交代不出身分
台北市內湖分局警方先前偵辦一起毒品案時，意外發現張姓男子貌似藏有槍械，近日突襲搜索，在張男位在新北市的住處內查獲改造手槍及子彈，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦。
警方調查，情資指出60歲張男涉嫌藏有槍械，內湖分局員警與新北市警方共組專案小組，6月1日持票前往新北市新莊區雙鳳路張男住處搜索，當場在屋內查獲仿「金牛座」改造手槍1把、子彈6枚。
據悉，張男平時從事餐飲業，曾涉偽造文書等案，但初步查無幫派背景，落網時辯稱槍彈是因朋友欠他10萬餘元債務，無力償還之下，以槍彈代償，卻交代不清該名友人身分；警方不排除張男是出於興趣收藏槍支。
警方表示，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將張男移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後令5萬元交保，持續追查槍支來源，淨化社會治安。同時呼籲，非法槍彈是暴力犯罪亂源，戕害社會治安，民眾獲有槍彈情資，可向警方檢舉。
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