男家中藏槍彈 落網辯友人欠債10萬抵償卻交代不出身分

台北市內湖分局警方先前偵辦一起毒品案時，意外發現張姓男子貌似藏有槍械，近日突襲搜索，在張男位在新北市的住處內查獲改造手槍及子彈，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦。

警方調查，情資指出60歲張男涉嫌藏有槍械，內湖分局員警與新北市警方共組專案小組，6月1日持票前往新北市新莊區雙鳳路張男住處搜索，當場在屋內查獲仿「金牛座」改造手槍1把、子彈6枚。

據悉，張男平時從事餐飲業，曾涉偽造文書等案，但初步查無幫派背景，落網時辯稱槍彈是因朋友欠他10萬餘元債務，無力償還之下，以槍彈代償，卻交代不清該名友人身分；警方不排除張男是出於興趣收藏槍支。