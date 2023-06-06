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歸仁角頭遭轟17槍 柯嫌公親變事主

聯合報／ 記者李文德黃宣翰／台南即時報導

51歲柯姓男子，4日清晨5點前往當地角頭歸仁區住家兼工廠涉嫌持衝鋒槍、手槍對鐵門連開17槍，隨後到歸南派出所自首，已被收押。整起事件疑似因與千萬元債務糾紛有關。

據了解，開槍的柯外號「紅中」，據說是賭場角頭，主要幫人家協調債務，主要活動地點在台南市區。

遭槍擊的民宅是歸仁當地一名角頭的住家兼工廠，目前正經營開發公司，據傳也時常幫人協調地方糾紛。

疑似被害人因3千萬的債務糾紛，柯居中協調。據傳還遭到對方持槍嗆聲，於是心生不滿，讓他持槍前往成功三街住宅開槍洩憤。

不過事發當日，被害人第一時間選擇低調加上也沒人受傷，所以不報案；被害人與警方進行筆錄不多談細節，也不願意提供監視器畫面，非常低調。至於外界傳是否有利益衝突關係，警方也因偵查不公開，不願證實。

警方到被害人住處採證，從鐵門的彈孔以及遺留的彈殼，研判柯連開17槍。據了解，選在清晨開槍，有警戒的意味。目前被害人住家大門已經換新。

警方認為，柯「爽快認罪」、面對員警對答如流。是否頂罪，也正釐清交往對象、供詞和被害人背景，追查是否幕後有指使者。

4日清晨51歲柯嫌朝歸仁角頭住家大門連開17槍，隨後自首已遭收押。目前被害人已將大門換新。記者李文德／攝影
4日清晨51歲柯嫌朝歸仁角頭住家大門連開17槍，隨後自首已遭收押。目前被害人已將大門換新。記者李文德／攝影

角頭 債務

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