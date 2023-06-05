前嘉市議長涉詐助理費遭搜索 扣現金300萬元

前嘉義市議長莊豐安。 聯合報系資料照／記者林伯驊攝影

前嘉義市議長莊豐安在職期間涉嫌利用人頭詐領及浮報助理費，約新台幣逾200萬元，嘉義地檢署今天指揮調查官搜索，並在助理家中查扣現金300萬元，傳喚莊豐安等5人到案。

檢調表示，莊豐安為嘉義市議會第9及10屆議員，第10屆擔任議長，但在去年第11屆嘉義市議員選舉時，卻高票落選；日前接獲檢舉，莊豐安在擔任議員及議長期間涉嫌利用人頭詐領及浮報助理費用，金額超過200萬元。

嘉檢今天指揮調查局南部機動工作站、嘉義市調查站調查官，分別前往莊豐安位於嘉義市玉山路服務處兼住家等3處執行搜索，並在其中1名與莊豐安關係密切的助理家中，查扣到現金300萬元。

檢調查扣多份文件，同時傳喚莊豐安及4名助理到案說明，截至下午2時，莊豐安由律師陪同在嘉義市調查站等待訊問中。

另外，莊豐安被控向嘉義縣鹿草鄉農會超貸案，涉及共同詐欺罪被起訴，嘉義地方法院於去年6月間宣判，判處1年5個月徒刑，案件目前在台南高分院審理中。