快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／萬華青山宮前爐主 竹聯弘仁會「樂樂」開槍擊中小弟被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

竹聯幫弘仁會在新北市三重、蘆洲地區重要幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔，昨天率幫眾在新莊區某私人招待所飲酒慶生，席間據稱因18歲項姓小弟講話沒禮貌，被「樂樂」開槍擊中小腿送醫。霹靂小組警力今天凌晨攻堅逮捕「樂樂」到案。

據指稱，台日混血的飯窪大輔年僅24歲，因手段狠辣成為弘仁會最活躍的新生代幹部之一，活動據點主要在新北市三重、蘆洲，2021年還曾選上台北市萬華「青山宮」最年輕爐主。

去年有2人欲脫離竹聯幫仁堂弘仁會，遭飯窪勒索高額「退會費」，因繳不出錢被強押到觀音山上關狗籠凌虐。警方今年4月將飯窪等10名幫眾依組織犯罪、妨害自由、傷害、恐嚇、強盜等罪嫌移送法辦，案件仍在審理中。

新莊警分局偵查隊長徐子胤說明，飯窪前天率10餘人在新莊區中港路某大樓豪宅的私人招待所喝酒慶生，席間不滿18歲項姓小弟出言頂撞，飯窪憤而掏出改造手槍，對地板開1槍，跳彈擊中項姓小弟左小腿，未貫穿。

警方昨天上午8時許接獲衛福部台北醫院槍傷通報，隨後報請新北地檢署檢察官核發拘票，2小時內拘提8人到案，並起獲作案改造手槍1把。到了昨天下午3時許，飯窪涉嫌教唆22歲陳姓小弟頂罪投案。

警方循線掌握到飯窪行蹤，今天凌晨1時許，出動霹靂小組至台北市長安西路某商務旅館，攻堅逮捕飯窪和24歲傅姓女友，並在房間內搜到15包毒品咖啡包。警詢後將到案10人依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條和毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

竹聯幫仁堂弘仁會幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔因開槍擊中小地，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
竹聯幫仁堂弘仁會幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔因開槍擊中小地，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
項姓小弟左小腿中槍，被人扛出招待所送醫。記者林昭彰／翻攝
項姓小弟左小腿中槍，被人扛出招待所送醫。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案的改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案的改造手槍。記者林昭彰／翻攝

弘仁會 毒品

延伸閱讀

弘仁會成員闖紅燈遭新北警攔 一旁幫眾起鬨「大哥慢走」

做錯什麼？美11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

影／掃黑不停！弘仁會組長座車遭開槍 警逮幕後教唆主嫌等10人到案

與弘仁會嫌隙爆當鋪槍擊 華山幫幕後主嫌等6人落網

相關新聞

影／萬華青山宮前爐主 竹聯弘仁會「樂樂」開槍擊中小弟被捕

竹聯幫弘仁會在新北市三重、蘆洲地區重要幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔，昨天率幫眾在新莊區某私人招待所飲酒慶生，席間據稱因1...

澎湖馬公機場傳接炸彈恐嚇 航警加強巡檢未發現異常

陸生「張海川」近日疑在國內各大公務機關、景點恐嚇放「詐」彈，影響國家安全，雖大陸公安已於本月五日傳喚「張海川」到案說明，...

台版浩克反擊疑認為警虐人 中壢警回應這樣說

「台版浩克」28歲的朱姓健身教練，本月20日於桃園中壢超商情緒失控，將員警毆打致傷，卻也被情緒失控員警持警棍，毆打背部1...

深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

台北市刑大今天提醒民眾，近期火紅的AI（Artificial Intelligence）人工智慧，有一種「深偽（Deep...

台南70歲清潔工餓肚也要吸毒 1理由讓員警嘆氣了

台南永康警分局員警前晚盤查毒品人口時，見70歲施姓男子騎車逆向經過，盤查發現皮夾有1小包安非他命。他長年吸毒未成家，靠清...

林淑雅告別式總統親頒褒揚令 兄悼妹：連生命結束都彰顯利他精神

興富發建案塔吊吊臂10日掉落在台中捷運軌道，釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今天在嘉義市立殯儀館舉行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦