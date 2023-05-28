影／萬華青山宮前爐主 竹聯弘仁會「樂樂」開槍擊中小弟被捕

竹聯幫弘仁會在新北市三重、蘆洲地區重要幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔，昨天率幫眾在新莊區某私人招待所飲酒慶生，席間據稱因18歲項姓小弟講話沒禮貌，被「樂樂」開槍擊中小腿送醫。霹靂小組警力今天凌晨攻堅逮捕「樂樂」到案。

據指稱，台日混血的飯窪大輔年僅24歲，因手段狠辣成為弘仁會最活躍的新生代幹部之一，活動據點主要在新北市三重、蘆洲，2021年還曾選上台北市萬華「青山宮」最年輕爐主。

去年有2人欲脫離竹聯幫仁堂弘仁會，遭飯窪勒索高額「退會費」，因繳不出錢被強押到觀音山上關狗籠凌虐。警方今年4月將飯窪等10名幫眾依組織犯罪、妨害自由、傷害、恐嚇、強盜等罪嫌移送法辦，案件仍在審理中。

新莊警分局偵查隊長徐子胤說明，飯窪前天率10餘人在新莊區中港路某大樓豪宅的私人招待所喝酒慶生，席間不滿18歲項姓小弟出言頂撞，飯窪憤而掏出改造手槍，對地板開1槍，跳彈擊中項姓小弟左小腿，未貫穿。

警方昨天上午8時許接獲衛福部台北醫院槍傷通報，隨後報請新北地檢署檢察官核發拘票，2小時內拘提8人到案，並起獲作案改造手槍1把。到了昨天下午3時許，飯窪涉嫌教唆22歲陳姓小弟頂罪投案。