飛龍瀑布3人失蹤 空拍機與攔截點巡查均一無所獲

10人溯溪團挑戰屏東飛龍瀑布因溪水暴漲受困，案發至今已第5天，仍有3名失蹤者尚未尋獲。搜救人員今天執行空拍機與攔截點巡查均未發現，午後因山區大雨已暫停搜救。

屏東縣政府消防局今天表示，由於山區天候不佳暫時只能以空拍機搜尋及攔截點巡查為主。搜尋至下午1時40分仍未發現失聯者，下午山區下起大雨且雲層變厚，無法繼續執行，只能暫停搜救。

消防局說明，明天一樣會持續進行搜救任務，目前規劃以空拍機搜尋及攔截點巡查；若天氣許可，搜救人員會下切溪谷尋找。

飛龍瀑布溯溪意外發生在20日下午，由10名溯溪攀岩好手組成的溯溪團前一天晚上先入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪。因當天午後山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，搜救至24日下午，有5人獲救，找到2名死者遺體，仍有蕭男、陳女及黃男等3人失蹤。