快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸安又喝神仙水口吐白沫 疾管署官員一句話隔天才送醫…他最後慘死

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

58歲翁姓公務員任職於疾病管制署，和36歲萬姓男子、何姓男子前年元旦聚在家中吸毒，施用後何男因施用過量口吐白沫，翁卻因公務員身分阻止萬男將他送醫，只將何男泡在熱水中，直到隔天凌晨何呼吸衰竭，翁與萬才趕快打電話將他送醫。

新北地檢署依過失致死罪起訴兩人，但新北地方法院認為何男檢驗出致命毒量，若兩人及時送醫也可能無法挽回何男生命，況且何男是自行施用毒品，判決無罪。

檢方指控，翁男前年元旦上午9時許，以交友軟體邀何男帶安非他命到他家施用，又邀萬男到他家飲用俗稱「神仙水」的液態快樂丸。當晚8時許，何男施用安非他命後又啜飲神仙水，因而發生毒害反應、口吐白沫，翁見狀卻阻止本欲打電話報案的萬男，稱他是公務人員「擔心用藥被發現」，並與萬聽信偏方將人泡熱水並以冰水灌嘴、潑臉，意圖使何男退藥避免死亡，造成何男於翌日凌晨因吸毒過量、溺水、肺炎等症狀呼吸衰竭，翁男此時才撥打救護專線將他送醫，何仍不治身亡，因此以過失致死罪起訴兩人。

翁否認犯行，辯稱毒品是何男自己要帶到他家施用，神仙水也是他自己拿去喝得的，在隔天凌晨見何男呼吸微弱後，有緊急做CPR並請萬男打119報案；萬男亦辯稱並無犯罪意圖，指神仙水是和自己拿去喝的，看到何男口吐白沫時他有提議送醫，是翁因公務員身分拒絕，還稱他有醫療背景與相關處理經驗。

合議庭認為，何男經相驗結果認定死因為毒品中毒、呼吸衰竭等，法醫研判何的毒品濃度已達致死，及早送醫無法判斷可增加急救存活可能性，加上並無證據證明翁男與萬男有幫助、教唆何男施用毒品，判決兩人無罪。

翁姓公務員與萬姓、何姓友人共聚吸毒，何男卻在吸食安非他命又喝神仙水後口吐白沫，隔天送醫不治，翁與萬被訴過失致死。新北地方法院認為無法證明翁與萬延遲送醫害何男喪命，判決兩人無罪。圖／聯合報系資料照
翁姓公務員與萬姓、何姓友人共聚吸毒，何男卻在吸食安非他命又喝神仙水後口吐白沫，隔天送醫不治，翁與萬被訴過失致死。新北地方法院認為無法證明翁與萬延遲送醫害何男喪命，判決兩人無罪。圖／聯合報系資料照

毒品 公務員 吸毒

延伸閱讀

西門町大樓「有人持槍」原來又是他缺錢吸毒3度鬧事 民眾幫奪槍

男子求賺快錢8000元運毒 駕車違規紅燈右轉遭攔露餡

誤信網路貼文加群組 她投入948萬投資成空 報警逮人

為8千元運毒 台南男深夜闖紅燈遭攔露餡送辦

相關新聞

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

彰化縣知名正新輪胎創辦人羅結2019年去世，今年2月卻發生他的墓園遭盜，凃姓前員工夥同張姓男子盜取骨灰罈，再與林姓友人欲...

吸安又喝神仙水口吐白沫 疾管署官員一句話隔天才送醫…他最後慘死

58歲翁姓公務員任職於疾病管制署，和36歲萬姓男子、何姓男子前年元旦聚在家中吸毒，施用後何男因施用過量口吐白沫，翁卻因公...

男3度大鬧西門町大樓「持槍」嚇壞路人 民眾奪下槍枝

張姓男子有毒品前科，自稱跟西門町獅子林大樓內某通訊行有債務糾紛，數次登門吵鬧，店家認為「根本沒這回事」報警，警方把張男帶...

男子求賺快錢8000元運毒 駕車違規紅燈右轉遭攔露餡

25歲陳姓男駕駛疑因缺錢花用，受人委託以8000元代價，涉嫌運送100包毒咖啡包，今天清晨3點多陳駕車行經安平區國平路...

不給料還罰款百萬元 台積電包商遭控坑殺小包商

台積電南科廠區傳工程糾紛，有配管營建業不滿承包商供料不足延宕進度，逕自罰款126萬元，還積欠約200萬元工程款。業者難忍...

想吃免錢飯…男赴超商「佛系搶劫」 店員：確定嗎？

張姓男子日前到台北市一間超商內購買一把剪刀，向店員稱「我要搶劫，快報警」，旋即呆坐座位區，員警獲報到場發現林男態度平靜，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦