吸安又喝神仙水口吐白沫 疾管署官員一句話隔天才送醫…他最後慘死

58歲翁姓公務員任職於疾病管制署，和36歲萬姓男子、何姓男子前年元旦聚在家中吸毒，施用後何男因施用過量口吐白沫，翁卻因公務員身分阻止萬男將他送醫，只將何男泡在熱水中，直到隔天凌晨何呼吸衰竭，翁與萬才趕快打電話將他送醫。

新北地檢署依過失致死罪起訴兩人，但新北地方法院認為何男檢驗出致命毒量，若兩人及時送醫也可能無法挽回何男生命，況且何男是自行施用毒品，判決無罪。

檢方指控，翁男前年元旦上午9時許，以交友軟體邀何男帶安非他命到他家施用，又邀萬男到他家飲用俗稱「神仙水」的液態快樂丸。當晚8時許，何男施用安非他命後又啜飲神仙水，因而發生毒害反應、口吐白沫，翁見狀卻阻止本欲打電話報案的萬男，稱他是公務人員「擔心用藥被發現」，並與萬聽信偏方將人泡熱水並以冰水灌嘴、潑臉，意圖使何男退藥避免死亡，造成何男於翌日凌晨因吸毒過量、溺水、肺炎等症狀呼吸衰竭，翁男此時才撥打救護專線將他送醫，何仍不治身亡，因此以過失致死罪起訴兩人。

翁否認犯行，辯稱毒品是何男自己要帶到他家施用，神仙水也是他自己拿去喝得的，在隔天凌晨見何男呼吸微弱後，有緊急做CPR並請萬男打119報案；萬男亦辯稱並無犯罪意圖，指神仙水是和自己拿去喝的，看到何男口吐白沫時他有提議送醫，是翁因公務員身分拒絕，還稱他有醫療背景與相關處理經驗。