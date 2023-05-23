把人當活靶射鋼彈凌虐滿身傷 頭份警方治平專案拘提9人到案

苗栗縣22歲范姓男子涉嫌糾眾組幫派從事網路賭博、毒品等非法交易，橫行苗栗縣頭份、三灣等地，曾多次恐嚇有欠債、糾紛的被害人，將對方帶往偏僻山區毆打，甚至將人當「活靶」，脫去上衣以瓦斯槍擊發鋼彈凌虐，將被害人射到滿身是傷，還有鋼彈貫穿皮膚，檢警昨天展開掃蕩，拘提9人帶回調查，檢聲押范姓主嫌及兩名幫派幹部獲准。

頭份警分局去年9月接獲線報指出，范姓男子吸收青少年自組幫派，屢次夥同黨羽以恐嚇、妨害自由、傷害、毀損等手法毆打多名被害人暴力討債，分局偵查隊獲報後與縣警局刑警大隊、台中市警局第三分局共組專案小組蒐證，並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

檢警查出范姓主嫌自恃擁有許多幫眾，經常糾集手下林姓、譚姓、黃姓等人，將多名被害人強押至頭份市撞球場、洗車場及永和山、流東里等山區產業道路毆打討債，涉嫌妨害秩序、傷害、妨害自由、毀損等罪嫌，嚴重影響治安，因此提報集團首腦范姓男子為治平專案檢肅目標。