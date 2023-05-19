康建生技喋血案凶嫌判死 賴敏男子：父親重傷難復原至今恐懼不已

康建生技4死1重傷槍擊案，凶嫌李鴻淵昨天判處3個死刑、1個無期徒刑，但對被害人家屬仍是難以抹滅的傷痛。唯一倖存的賴敏男有嚴重認知功能和口語理解障礙，賴敏男兒子今天說，家屬至今仍籠罩在恐懼中，李鴻淵判處死刑稍感欣慰，希望政府能盡速執行死刑，不要敷衍老百姓。

賴敏男育有2女1男，妻子已經過是，長女因健康因素長期住在安養院，長子則是獨居加拿大，賴敏男原本要交棒給小女兒，未料李鴻淵連殺5人，賴敏男頭部中彈重傷，胞弟和小女兒都不幸喪命，長子只好趕回台灣照顧父親，並安排妹妹後事。

他感嘆，家人都走了，只剩他要照顧重傷的父親，父親是82歲的老人，身心嚴重受創，無法完全復原，想到李鴻淵行凶過程更是恐懼，所以只能安排他在新竹休養，讓他們有家歸不得，更活在恐懼之中。

他很擔心不會判李鴻淵死刑，得知法官昨天判處3個死刑，家屬稍感欣慰，但台灣太多死刑犯未執行，政府敷衍老百姓，也對被害人不公平。