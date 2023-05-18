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中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

賴敏男唯一生還但未康復 公司繼續營運門禁森嚴

中央社／ 南投縣18日電

草屯鎮康建生技槍擊案釀4死、1重傷，犯嫌李鴻淵今天被判死刑。案發後李鴻淵妻小搬離住處，而重傷的公司負責人賴敏男目前有認知及口語障礙，經營由劉姓廠長維持，門禁森嚴。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，李鴻淵隔天在台中市一家養生館被緝獲，全案111年8月30日依殺人等罪嫌起訴，今天一審判處死刑。

李鴻淵住家與康建公司距離約數百公尺，當時李鴻淵甚至走路去犯案。案發後，李鴻淵妻子與小孩就搬離住處，鄰居向中央社記者表示，李的家人已搬到外地居住，由於房屋是自有、非承租，久久會看見李鴻淵家人回來，但停留時間很短暫，就連門口都被鄰居停車。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，死亡員工也是幹部，案發後，公司一度短暫停工，恢復營運後加強門禁，除大門深鎖，也設置24小時保全崗哨、增設多組監視器，實際走訪能感受門禁森嚴，一旁鄰居也不清楚公司營運現況，僅說目前康建生技與地方不太往來。

賴敏男妻子過世多年，大兒子留學後定居加拿大，大女兒長住療養院，賴敏男有意將公司交給小女兒賴彥妤掌管，不料接班人也遭槍殺，員工透露，目前仍由劉姓廠長維持公司運作，廠長很資深，曾是賴敏男的學生，後來跟隨創業。劉姓廠長當時也遭李鴻淵持槍威脅。

賴敏男中彈後送到台中榮民總醫院救治，當時院方指賴敏男會有後遺症，包括語言、肢體活動，多少會受影響，遭受槍傷等同較嚴重腦震盪合併腦出血，加上病人80多歲，康復程度很難說。一名居民透露，賴敏男出院後由兒子接去北部照顧，聽說語言、活動能力很差，且神智不很清楚，但賴家「都不講」，詳情很難確定。

康建公司附近種植數百棵七里香、茶花等植物，與牛樟芝事業無關，純粹是賴敏男私人興趣，賴敏男閒暇時會來整理園藝草木，甚至在一旁倉庫睡午覺，居民表示，賴敏男為興趣投入逾新台幣千萬元，雖然目前健康不佳，但賴敏男兒子仍僱請工人照顧這片園地樹木。

有關公司營運、賴敏男現況等，康建拒絕受訪。根據康建網站資料，公司由菇菌類專家賴敏男於1991年創立，致力具保健功效菇菌類產品研製，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、靈芝等萃取濃縮製品及OEM、ODM服務，成功拓銷國外。

賴敏男 李鴻淵 生技

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