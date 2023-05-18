影／康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

南投縣康建生技去年7月槍擊命案4死1重傷震驚社會，主嫌李鴻淵南投地檢署依殺人罪起訴，求處死刑；南投地方法院經過數月審理今天宣判，法官認為李鴻淵僅因舊怨就殘忍以行刑手法，連續殺人，判處李鴻淵死刑，褫奪公權終身。

檢方調查，李鴻淵2013年任職康建公司，2014年涉嫌攻擊洪姓課長，被依殺人未遂罪嫌起訴；法院判無罪，但李認為董事長賴敏男等六人作證對他不利，加上名下房地被洪假扣押，心生怨恨。

起訴書指出，李鴻淵2019年就透過賴裕隆向綽號「阿俊」男子購買三把改造手槍和子彈，其中一把有滅音管。

7月14日下午，他先在公司外面工寮控制劉姓課長和賴敏男胞弟，賴男胞弟被李持槍抵住右鼻側槍決，劉男想逃也被開槍，子彈貫穿左前額，兩人當場死亡。

李隨後進入公司，持槍將劉姓廠長4人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入個人辦公室，賴女遭李以槍抵住前額開槍，張姓女會計聽到尖叫聲查看，也被近距離槍殺。

賴敏男轉身逃跑時被李開二槍倒地，李以為賴男已死逃離，到台中藏匿在賴裕隆工作的養生會館，隔日被警方逮捕。