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澎湖又出事了！男子排隊買早餐看一眼被5人圍毆
澎湖馬公著名的早餐街今早發生鬥毆事件，一名周姓男子外出買餐點，排隊時四處張望，許姓男子以為被周男瞪心生不滿，竟然夥同4友人動手打人，周男當場被打成傷，警方獲報趕赴現場逮人，全案依妨害秩序、傷害與毀損等罪送辦。
今天上午6點40分左右，周姓男子與表哥到文康街用餐，疑似點餐時眼神瞄向該店用餐的許姓男子等人，許男認為被瞪，雙方先起口角，隨後大打出手，許姓夥同4友人毆打周男致傷，圍觀民眾報警處理。
馬公警分局獲報後，派遣啟明及光明所員警迅速抵達現場，並帶回相關涉案人。
澎湖正值觀光旺季，上月曾發生觀光客與在地人行車糾紛引發肢體衝突，後續引發反彈，警方今天不敢大意，出動優勢警力維持治安。警方強調，掃蕩街頭暴力目前工作重點，會以優勢警力處理街頭鬥毆，任何違法嚴正執法，絕不寬貸。
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