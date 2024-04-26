陳建仁：設置上下客貨臨停處 力拚上半年完備

行政院長陳建仁今天指出，去年5月加強推動道安以來，去年下半年行人死亡數較前年同期減少逾1成，已略有成效，而在確保行人交通安全前提下，希望上半年能力拚完備設置全台上下客貨臨停處。

行政院晚間透過新聞稿指出，陳建仁今天主持「中央道路交通安全會報113年第2次會議」時表示，依據交通部資料，去年全國整體道路交通事故死亡人數，較民國111年同期減少41人，但仍未達降低5%的目標，而行人及酒駕事故死亡人數，則是97年度以來最低。

若從行政院去年5月推動行人優先道路交通安全行動綱領、8月推動行人交通安全政策綱領後來觀察，陳建仁說，112年下半年整體死亡人數，較111年同期減少135人，減幅達8.5%；至於行人死亡人數，則減少25人，減幅達10.78%，已略有成效。

陳建仁還說，今年1月交通事故整體死亡人數，則相較去年同期減少13人，顯示政府推動相關交通安全政策綱領動確實有收成效。

陳建仁也表示，在確保行人交通安全的前提下，妥善規劃並提供合理必要的上下客貨臨時停車空間，是各道路主管機關的責任，交通部應持續督導各縣市政府，務必詳細回報上下客貨臨時停車設置比率，並適時對外公布相關資訊及各縣市政府執行成效，也要積極與運輸業公會及職業駕駛人工會聯繫溝通，了解與檢討上下客貨臨時停車空間實際需求。

他說，目前全台尚有7縣市需進一步盤點上下客貨臨時停車空間，另有4縣市執行情形不佳，務必加速努力，期盼能於今年上半年完備上下客貨所需臨時停車處所的設置，從源頭改善與提供合乎行人安全與實際執行運輸業務所需的營業環境。

此外，交通部統計顯示，去年7月至今年2月期間，共發生1066件撞電桿事故，導致74人死亡、1181人受傷。陳建仁表示，政府已透過積極檢討、巡查與盤點，改善容易發生車輛撞擊事故的電力設施，盼能進一步打造更安全的道路交通安全環境。