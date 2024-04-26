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紀錄片剪輯抹黑台灣遠洋漁業 漁業署批綠色和平：應停播

中央社／ 台北26日電

漁業署表示，綠色和平近期播放的紀錄片以印尼船員2020年在漁船上身亡新聞內容，卻透過剪接編輯且穿插加入台灣籍漁船畫面，易混淆視聽，抹黑台灣遠洋漁業形象，呼籲立即停播。

農業部漁業署今天發布新聞稿說，綠色和平基金會近期於網路播放「開動之前Before you eat」遠洋漁業紀錄片，以印尼船員2020年在漁船上身亡新聞內容，卻透過剪接編輯且穿插加入台灣籍漁船畫面，易混淆視聽，讓外界誤認為台灣漁船所為，進而抹黑台灣遠洋漁業形象。

漁業署表示，綠色和平以中國籍漁船2020年發生印尼船員於漁船身亡，大體被海拋影片，加以編輯剪接穿插帶有台灣籍漁船影像畫面，這種不當影射將造成國際社會誤解台灣遠洋漁業。

漁業署說，影片將其他國家漁船侵害人權事件，穿插台灣漁船畫面，實屬不當，基於維護國家聲譽及產業發展嚴正抗議，要求綠色和平應嚴謹製作影片並有所本，立即停止播放並重新製作。

漁業署表示，針對影片內容真實性，遠洋漁業團體以負責任、實事求是態度，16日「2024年漁業與人權國際論壇」上提問2020年參與救援的印尼漁工工會（Serikat Pekerja Perikanan Indonesia）會長Ilyaspangestu，經Ilyas說明，事件確實是發生在中國籍漁船，而非台灣漁船。

此外，漁業署說，18日Ilyas參訪基隆區漁會船員祈禱室、淋浴間等岸上生活設施期間，也再次以錄影方式向外界澄清。

漁業署表示，外籍船員是台灣遠洋漁業重要工作夥伴，政府持續充分與遠洋漁業業者宣導溝通，產業也以務實態度逐步改善船員勞動條件與生活環境，也希望藉民間團體發揮監督功能，保障船員權益。

漁業署說，政府體認在整體國際遠洋漁業經營環境不佳艱困期間，將持續攜手產業，以輔導措施協助產業發展，共同提升外籍船員權益，永續經營台灣漁業。

綠色和平告訴中央社記者，影片不是綠色和平製作，只是協助在網路播放，印尼船員2020年身亡新聞內容，綠色和平沒指涉漁船來自台灣。這部影片是要從漁工視角呈現全球漁業產業勞動問題，也已在美國、印尼播映；至於是否停播，綠色和平目前沒回應。

印尼 漁業署 移工 遠洋漁業

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