巴西眾院通過友台決議「慰問花蓮震災」 外交部：由衷感謝

巴西聯邦眾議院外交暨國防委員會通過友台決議、慰問花蓮震災。外交部今天表示，對巴西國會向台灣展現的溫暖慰問由衷感謝，台灣與巴西共享自由民主人權與法治等普世價值，期盼良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定基礎。

外交部發布新聞稿表示，巴西聯邦眾議院外交暨國防委員會於4月24日通過由該院友台小組成員維拉達瑞斯（Rodrigo Valadares）所提出的「慰問台灣震災友好決議文」（第19/2024號決議），外交部表達由衷歡迎與感謝。

外交部指出，巴西聯邦眾議院於同日發布新聞稿表示，該院外交暨國防委員會通過慰問台灣震災決議，表達巴西國會對台灣25年來所遇最嚴重地震的關切。提案人維拉達瑞斯於議事期間除說明台灣地震災情並表達慰問外，並強調台灣是巴西第18大貿易夥伴，兩國應持續深化經貿、文化等雙邊交流。

此外，外交部表示，巴西聯邦眾議院友台小組主席阿瑪拉（Junio do Amaral）於地震發生後，隨即在社交平台X發文關心地震災情，日前更代表友台小組捐贈新台幣32萬元至衛生福利部公設財團法人賑災基金會震災專戶，以協助災後重建工作。

外交部表示，對於巴西國會向台灣展現的溫暖慰問與援助重申由衷感謝，台灣與巴西共享自由、民主、人權與法治等普世價值，期盼台巴間良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。