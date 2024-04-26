嶺南畫派宗師歐豪年90歲辭世 史哲悼念：他是中華文化美學符號

由行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司被控非法取得台南光電場土地，台南檢調去年3月起發動偵辦，今天宣布依違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴古盛輝和台南市經濟發展局前局長陳凱凌、經濟部能源署林姓組長等15名官商，並建請法院從重量刑。

2024-04-26 12:21