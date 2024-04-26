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攝影家張照堂辭世 文化部長史哲今代表頒贈總統褒揚令

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長史哲（前排左）代表頒贈總統褒揚令，由張照堂長子張世和（前排右）代表受贈，表彰攝影家張照堂對於台灣影像藝術發展與教學的重要貢獻。圖／文化部提供
文化部長史哲（前排左）代表頒贈總統褒揚令，由張照堂長子張世和（前排右）代表受贈，表彰攝影家張照堂對於台灣影像藝術發展與教學的重要貢獻。圖／文化部提供

為台灣影音紀錄開先河的攝影家張照堂4月2日辭世，享壽81歲。文化部長史哲今出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由張照堂長子張世和代表受贈，表彰其對於台灣影像藝術發展與教學的重要貢獻。史哲表示，張照堂以攝影家敏銳的觀察、誠摯的理解、濃厚的關懷與同理心，透過攝影呈現其無盡的視野，讓世人看見時代的脈動，更見證剎那的永恆。

張照堂1943年出生於板橋，高中時對攝影產生興趣，而後以獨特的攝影語言，開展出台灣現代意識攝影風貌。大學畢業後曾任職於電視公司，公餘秉持其一貫的關懷視角，將鏡頭瞄準台灣在地文化，拍攝「芬芳寶島」、「大甲媽祖回娘家」、「美不勝收」、「映象之旅」等專題，為台灣影音紀錄開啟先河。

其亦積極投入紀錄片教學推廣，於國立台南藝術學院（後改制為國立台南藝術大學）音像紀錄研究所任教，並推動創立台灣國際紀錄片雙年展（後更名為台灣國際紀錄片影展）。除影像創作外，編著出版攝影家叢書與攝影主題專書，整理台灣重要攝影家作品資料，在台灣攝影美學的傳承、累積、推廣與提攜後輩上，不遺餘力。

張照堂於1980年以「古厝」與「王船祭典」兩部紀錄片，分別獲得第17屆金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影獎、第15屆金鐘獎最佳攝影剪輯獎。1999年獲頒第3屆國家文藝獎（美術類），2009年獲聘為國立台南藝術大學榮譽教授，2011年獲得第30屆行政院文化獎，2022年榮獲第59屆金馬獎終身成就獎，2024年獲第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）傑出貢獻獎等殊榮。

告別式 文化部

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