強化政策性專案農貸 農業部估逾134萬農戶受益

近年農業部持續推動政策性專案農貸，推動成效顯著。農金署統計，112年度貸放新台幣272億元，受益農漁業者逾2.6萬戶，推動至113年3月底，累計貸放7825億元，逾134萬戶農漁業者受益。

農業部農業金融署發布新聞指出，農業部為落實執行各項重大農業政策及支持產業發展，推動政策性農業專案貸款，提供農漁業者營農及家計週轉所需低利資金，統計獲致以上成效。

農金署舉例，為鼓勵青年投入農業經營，持續辦理百大青農5年500萬元、一般青農5年200萬元免息，青壯年農民從農貸款自101年10月推動迄113年3月底，累計貸放金額達289億元，逾2.1萬戶青壯農受益。

又例如112年紓解節水措施實施範圍內農漁業者的還款壓力，除配合第2期作節水措施，提供符合條件的農漁業者舊貸展延半年，展延期間免息優惠，案件均已完成審核，計核准326戶，金額約6億元。

以及113年為協助老舊養禽場改建升級，提供符合條件的養禽業者貸款免息至114年底，自113年1月22日推動迄今，舊貸核准4戶，貸款金額7000萬元。申請期間至114年6月底止，農金署呼籲符合資格的養禽業者踴躍申請運用。

另外，農金署說明，為扣合農業政策及對接產業發展，112年推動法規鬆綁案，放寬青壯年農民從農貸款的借款人自112年起農業以外其他職業所得金額之規定、放寬養殖漁業類申貸資格及擴大「輔導農糧業經營貸款」支應範圍等，估計受益對象至少800人以上。

還有113年為鼓勵壯農持續營農等政策之推動及因應產業需求，將研議調降壯農貸款利率及放寬不予核貸規定等法規的鬆綁案，鼓勵有意從農民眾投入農業工作。