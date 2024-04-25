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教育部無力管兒福 綠委：應改隸為衛福部

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委林月琴（右）等人25日召開記者會指出，兒福4分之3的員工都是社工，事業也多關乎社福，應將主管機關改隸為衛福部。（立委林月琴提供）
民進黨立委林月琴（右）等人25日召開記者會指出，兒福4分之3的員工都是社工，事業也多關乎社福，應將主管機關改隸為衛福部。（立委林月琴提供）

主管兒童收出養、保母服務的兒童福利聯盟主管機關竟是教育部！民進黨立委林月琴等人25日召開記者會指出，兒福四分之三的員工都是社工，事業也多關乎社福，應將主管機關改隸為衛福部，並檢討評鑑機制。民進黨立委郭昱晴痛批，目前兒福主管機關仍為教育部，但至今仍未對其有任何懲處。

教育部難管保母

目前合法收出養媒合單位僅8間，其中僅有兒福為「文教事業」，文教事業主管機關為教育部，但收出養業務的主管機關卻是衛福部。民進黨立委林月琴質疑，兒福目前有四分之三的員工都是社工，更質疑教育部是否具備管理社會福利事業的能力。

民進黨立委吳沛憶指出，《財團法人法》規定：「全國性財團法人之業務涉及數個中央目的事業主管機關者，以其主要業務之中央目的事業主管機關為主管機關」，但兒盟大量工作在社會福利領域，包括親子館、保母訓練等。她認為，兒福聯盟應就將主管機關改隸為衛福部，讓社福的業務監管回歸社政。

改善計畫還找志工！

民進黨立委郭昱晴表示，目前仍為兒福主管機關的教育部，上個月偕同衛福部檢查兒福，提出「內部控制機制」、「董事利益迴避」、「監察人未能發揮內部監督」與「人事制度」等問題，但至今仍未看到教育部對兒福聯盟拿出任何的作為。

她更拿出兒福給教育部的檢討報告書說，兒福坦承內部出現問題，但目前已經有專業志工投入，預計2024年4月3日開始內部控制的培訓計畫。郭昱晴怒斥，「事情發生到現在，4月3日才要開始展開內部控制培訓，找的還是不支薪的志工，不曉得各位聽到這樣的檢討報告，心裡要做何感想？」

林月琴指出，兒福聯盟於108年與109年仍爆發養童事故與保母兒虐的問題，相關評鑑110年因疫情停辦，至今都未重新辨理評鑑。她痛批，現在衛福部網站上，兒福聯盟仍為收出養服務的許可業者。她指出，目前兒盟已有許多不良紀錄，在內控機制等問題尚未解決前，應先將收出養程序中的兒童給其他單位處理。

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兒福聯盟 收出養 教育部 衛福部

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