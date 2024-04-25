提升原住民族自決權 台美青年紐約分享觀點

聯合國原住民議題常設論壇集會之際，台美原住民青年在紐約探討如何提升原民權利。面對氣候變遷挑戰，排灣族代表呼籲運用原住民族傳統知識，保障原住民族決策參與權。

駐紐約辦事處今天與中華民國原住民族委員會、美國肯塔基大學（University of Kentucky）合辦「以原住民青年視角為基礎，提升原住民族自決權」研討會，呼應15日開議的第23屆聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII23）主題。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，現代國家體制建立過程中，原住民族常面臨土地遭掠奪，喪失攸關自身事務的決策參與權。台灣民主轉型後，以制定原住民族基本法等作為，提升對原住民自治、土地、語言及文化的保障，但健康、教育、經濟福祉、政治參與等指標顯示，原住民與非原住民族群間仍存有落差。

李光章說，總統蔡英文為此在2016年代表政府向原住民族道歉，政府也持續推動保障原住民族語言、傳統文化及自決權等政策。

原民會副主任委員鍾興華（Calivat‧Gadu）透過預錄影片表示，原民會長年協助台灣原住民族青年與世界接軌，並透過UNPFII的國際交流平台，學到許多有助台灣原住民族政策發展的寶貴知識與經驗。2005年台灣通過原住民族基本法，就是受國際啟發，將聯合國原住民族權利宣言精神國內法化的例證。

研討會邀請排灣族青年郭文萱（Eleng Kazangiljan）專題簡報，肯塔基美國原住民傳統委員會（KNAHC）委員和切羅基族（Cherokee）青年代表與談。

郭文萱說明台灣原住民族因應氣候變遷自決權的挑戰，強調善用原住民族傳統知識並保障原住民族的決策參與權，方能落實氣候正義。

與談者分享美國各原住民族在政治參與、土地權利、語言及文化傳承等層面遭遇的困境及著力方向，凸顯各地原住民族雖來自不同歷史與文化背景，卻往往面臨相似問題。與世界各地原住民族交流得以相互啟發，共同向提升原住民族權利的目標邁進。

研討會場邊展示原住民青年傳統陶藝作品，會後舉行酒會，讓在場約60名多國駐聯合國官員、聯合國論壇與會代表有機會接觸原住民文化，並與台美等地原住民青年代表交換意見。